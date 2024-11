Bomberos se manifestan por una ley de coordinación ante castástrofes como la dana

Madrid, 30 nov (EFE).- Miles de bomberos de toda España se manifiestan por las calles de Madrid para pedir la aprobación de una ley marco de coordinación y para denunciar la descoordinación que sufren ante tragedias como la reciente dana debido a la falta de esa regulación, cuya aprobación está bloqueada.

La manifestación reúne a más de 5.000 bomberos, según la organización convocante, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), que marchan desde la fuente de Juan de Villanueva, en el Parque del Oeste de la capital, y acabará en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la CUBP, Israel Naveso, ha indicado antes del inicio que llevan diez años reclamando esa Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Extinción y Salvamento.

"Desgraciadamente hoy se cumple un mes de la dana de Valencia y se demostró -ha dicho- que todo lo que les habíamos avisado a todos los grupos políticos se ha producido", que en el caso de que hubiera un siniestro de ese tipo "no iban a tener capacidad, ni la administración autonómica ni la estatal de poder coordinar a todos los servicios de bomberos de este país".

Naveso ha recordado que son más de 22.000 bomberos y que quisieron ir a trabajar en la primeras horas de la catástrofe pero que no les dejaron.

El problema es que "como las herramientas actuales no funcionaron tuvieron que ir de forma no oficial, algo que nos pone en peligro a nosotros cuando estamos trabajando en caso de accidente -ha dicho- y también a los ciudadanos porque no se les puede dar el servicio que merecen".

La marcha la abre una pancarta con el lema "Bomberos por y para la ciudadanía" y tras ellos una gran bandera valenciana llevada por hombres y mujeres de ese cuerpo.

Los manifestantes llegados de toda España se organizaron para marchar en grupos por comunidades autónomas y llevaban pancartas con lemas como "Los bomberos somos ciudadanía" o "Ley de coordinación ya".

Una norma que sigue estancada después de que en la anterior legislatura no pudiera superar el periodo de enmiendas. Naveso ha indicado que es "evidente que hay un bloqueo burocrático, y los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para sacar esta ley".

Por ello, ha expresado que ven con tristeza como, en estos momentos, se están dedicando "a tirarse los trastos a la cabeza y se están olvidando de que hay herramientas que tienen la obligación de sacar adelante" para que, en caso de que ocurra una tragedia, la respuesta sea diferente.

Para Naveso, "la burocracia en este país está costando vidas, no tiene ningún sentido que por la falta de esta ley no se puedan movilizar los medios necesarios para mitigar las consecuencias de esta catástrofe".

Las víctimas de la dana han estado muy presentes durante toda la manifestación, por ejemplo con grandes globos de color naranja en las que se podía leer el nombre de localidades como Alfafar, Paiporta, Utiel, o Algemesí y frases como "gracias voluntari@s".

Los bomberos recuerdan que la ley marco de coordinación fue registrada en el Congreso por primera vez en 2018 y que habría podido mejorar cualitativamente la respuesta de los equipos de salvamento y emergencia ante la catástrofe creada por la dana.

La CUBP lamenta, en un comunicado, que el bloqueo político de esta ley siga comprometiendo la seguridad ciudadana, pues ante muchas emergencias no puede actuar el parque de bomberos más cercano, sino aquel al que le corresponda la zona afectada; lo que alarga los tiempos de intervención y deteriora peligrosamente los servicios de protección que prestan los bomberos. EFE