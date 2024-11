PSOE pide la reprobación de Moreno (Vox) en Talavera por sus críticas a Cruz Roja y este reivindica su papel en la DANA

El pleno municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha sido escenario este viernes de un tenso debate en torno a la petición de reprobación del vicealcalde y líder regional de Vox, David Moreno, a petición del PSOE, por sus declaraciones en torno a la labor de la Cruz Roja, así como la controversia sobre las ayudas a los afectados canalizadas a través del Talavera Ferial.

La proposición del Grupo Municipal Socialista ha sido rechazada con el voto contrario de las formaciones de Gobierno local, el Grupo Municipal Vox y del Partido Popular, frente a los 11 votos del Grupo Municipal Socialista.

A través del concejal Javier Gutiérrez, el PSOE ha defendido la pertinencia de la reprobación de David Moreno por "esas declaraciones que ha hecho contra la Cruz Roja", afirmando que "han afectado negativamente a la imagen de Talavera de la Reina" por su repercusión informativa a nivel nacional.

Asimismo, Gutiérrez ha apuntado a la gestión de las donaciones a los afectados por la DANA canalizadas a través del Talavera Ferial, acusándole de habérselas "apropiar de forma partidista".

"Deberían aprender a separar ya de una vez por todas lo público de lo privado", ha interpelado el edil socialista. "La ayuda no era suya señor Moreno la ayuda era de los talaveranos y de las talaveranas y usted no coordinó nada", ha añadido.

Por otra parte, el concejal de la oposición ha exigido al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, posicionarse en torno a las declaraciones de David Moreno y sobre la labor de la Cruz Roja. "¿Qué va a decir, está a favor de Cruz Roja o no está a favor de Cruz Roja?", ha cuestionado Gutiérrez a Gregorio, preguntándole "¿Con qué cara va a mirar a los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en Talavera de la Reina?".

MORENO DEFIENDE SU ACTUACIÓN DURANTE LA DANA

En su respuesta, el vicealcalde de la Ciudad de la Cerámica ha negado haber criticado a la Cruz Roja, afirmando que solo había indicado que "no podía opinar de lo que no había visto". "Si yo no lo he visto si yo no coincido en ese momento no podía opinar", ha señalado Moreno.

Además, ha defendido su actuación y reivindicado su papel durante el temporal, acusando a los miembros del Grupo Municipal Socialista y al PSOE en general de falta de acción. "No se les vio en ningún momento", ha afirmado Moreno en este sentido.

"Lo que hizo este concejal es coger su coche particular e irse a las zonas afectadas", ha afirmado Moreno. "Yo mismo me monté en mi coche particular, y me fui directamente para Albacete, para Letur, y en el mismo día también visité Mira", ha insistido.

El líder regional de Vox ha afirmado que, durante los siguientes días, visitó las zonas afectadas en Valencia, coordinando el despliegue de ayuda entregada en la comarca de Talavera y siendo "los primeros en llevar la ayuda humanitaria canalizada por la donación y la solidaridad de los talaveranos a la Feria de Valencia".

EL PP DEFIENDE A CRUZ ROJA PERO NIEGA LA REPROBACIÓN

De su lado, el concejal del Partido Popular y portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha defendido el trabajo y la imagen de la Cruz Roja, asegurando que "las acciones o declaraciones de una persona que a título particular haya podido hacer, y en modo alguno en su condición de concejal, sobre una organización gubernamental que ha demostrado su contribución solidaria en este episodio y en otros muchos por todo el mundo no empaña su historial en absoluto".

"Su buen hacer refrenda su carta de naturaleza de institución benefactor e internacional con prestigio consolidado", ha añadido el edil del PP.

Sin embargo, ha rechazado la pertinencia de la reprobación a David Moreno, asegurando que se trata de un ejercicio de "tacticismo político".

"Dejemos a las propias organizaciones si así lo estiman ellas mismas ejercer su propia defensa llegado el caso", ha declarado García-Barroso, acusando al Grupo Municipal Socialista de "autoerigirse con rasgadura de ropas".