Tempel Group revoluciona MATELEC con soluciones de energía e ingeniería de última generación

Tempel Group, empresa especializada en soluciones energéticas, participó recientemente en la 22ª edición de la Feria MATELEC, un evento clave en el sector eléctrico y electrónico. Con esta asistencia, la compañía buscó potenciar su posicionamiento de marca, presentar novedades tecnológicas y fortalecer relaciones mediante el networking

En el marco de esta feria internacional, celebrada del 5 al 8 de noviembre en IFEMA Madrid y que reunió a más de 24.000 participantes de 65 países, Tempel Group destacó por su enfoque innovador en tres áreas principales: energía, ingeniería y consumo.

Novedades presentadas por Tempel Group en MATELEC

La participación de Tempel Group en MATELEC permitió a la compañía exhibir su crecimiento territorial y la ampliación de su portafolio de productos. Entre las principales novedades destacaron sus soluciones en almacenamiento de energía, automatización industrial, comunicaciones industriales e instrumentación.

En su línea de Ingeniería, Tempel Group presentó un showroom con productos avanzados, entre los que se incluyeron PCs embebidos, dispositivos rugerizados, comunicaciones industriales, switches y routers diseñados para garantizar una transmisión confiable de datos desde el campo hasta el centro de control. Asimismo, introdujeron soluciones de ciberseguridad OT, diseñadas para proteger las redes industriales frente a amenazas cibernéticas y maximizar el tiempo de actividad.

En la división de Energía, sobresalió su innovador sistema All in One ESS, una solución BESS dirigida al sector comercial, industrial y utilities. Este sistema destaca por su flexibilidad, integración de energías renovables y tecnología avanzada, con opciones escalables y adaptables a diversos entornos, tanto indoor como outdoor.

Además, Tempel Group presentó las baterías Smart Sodio y Smart Litio, cuyo principal valor añadido es mantener una tensión de salida constante. Estas baterías permiten monitorizar su funcionamiento, gestionar la energía, programar estados de carga y descarga, visualizar históricos y adaptarse a las necesidades específicas de los clientes.

Por último, en su línea de Consumo, dentro del portafolio de instrumentación, introdujeron nuevas cámaras termográficas. Estas innovadoras cámaras, ya disponibles, integran tecnología de vanguardia para diversas aplicaciones. Su enfoque en innovación y precisión en la detección de temperaturas permite generar imágenes térmicas detalladas, facilitando la identificación de problemas antes de que se conviertan en fallos críticos.

MATELEC: un escenario para la innovación

Las tendencias presentadas en MATELEC giraron en torno a tecnologías innovadoras, soluciones eléctricas y proyectos clave con potencial para desarrollarse en sectores como la construcción, la industria y las infraestructuras. Asimismo, se destacaron avances en automatización, eficiencia energética y conectividad, fundamentales para transformar proyectos y abrir nuevas líneas de negocio.

Sobre Tempel Group

Fundada en Barcelona, España, hace 46 años, Tempel Group se ha especializado en cuatro áreas de negocio: energía, ingeniería, consumo y servicios. A lo largo de los años, la compañía ha logrado una significativa expansión internacional, desarrollando actividades comerciales en más de 20 países y estableciendo sedes propias en 18 ciudades alrededor del mundo.

El enfoque de I+D de Tempel Group se centra en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética, ofreciendo soluciones integradas de vanguardia que impulsan la transición hacia la sostenibilidad. Esto incluye el uso de energías limpias y la integración de tecnologías tradicionales con avanzados sistemas de gestión energética e Internet de las Cosas (IoT) en todos sus ámbitos.

