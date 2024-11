El Congreso encarga nuevas medidas de PP y Junts en favor de los afectados por la DANA, con la abstención del PSOE

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves sendas iniciativas del PP y de Junts con medidas para los afectados por la DANA que ha asolado Valencia y otras provincias y que ha dejado más de 220 fallecidos. Las propuestas han salido adelante gracias a la abstención del PSOE, que ha preferido no oponerse.

En concreto, la primera de estas iniciativas es una proposición no de ley impulsada por los de Carles Puigdemont para reclamar 15.000 millones de euros de presupuesto extra para destinarlos a los municipios afectados. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo del PP y la abstención de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar. Vox sin embargo se ha posicionado en contra.

De esta manera, el Congreso exige al Gobierno que estos nuevos recursos de 15.000 millones de euros sean aprobados en el plazo máximo de un mes, mediante los mecanismos que contiene el artículo 51 de la Ley General Presupuestaria, mediante el cual se pueden modificar los presupuestos Generales del Estado en vigor actualmente mediante transferencias, generaciones, ampliaciones; créditos extraordinarios y suplementos de créditos e incorporaciones.

Asimismo, se insta a activar aquellas transferencias y recursos presupuestarios necesarios para cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible .

EL 'PLAN VALENCIA' DE FEIJÓO

También ha salido adelante una moción del PP con medidas para paliar los efectos de la DANA. Los de Alberto Núñez Feijóo consiguen así aprobar por segunda semana consecutiva las medidas incluidas en su denominado como 'Plan Valencia' para hacer frente a las consecuencias.

En concreto, los diez puntos de la iniciativa han salido adelante gracias a la abstención del PSOE, que ha preferido no oponerse mientras que Sumar, el socio minoritario de Gobierno, ha votado en contra de todos los puntos de la iniciativa.

De esta manera, el Congreso apoya, entre otras cosas, ampliar, en colaboración con las comunidades afectadas el listado de municipios afectados con derecho a solicitar las ayudas por la última DANA y a aprobar una línea de ayudas del Ejecutivo para dar cobertura del 50% de los gastos de las obras en las instalaciones afectadas.

Asimismo la Cámara Baja insta al Ejecutivo a agilizar la concesión e incrementar la cuantía de las ayudas extraordinarias y de líneas de avales y financiación para compensar la pérdida de renta y los perjuicios producidos a los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas.