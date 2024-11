Los socios de Sánchez creen que la incapacidad de Mazón multiplicó la tragedia de la dana

Madrid, 27 nov (EFE).- Los aliados independentistas de Pedro Sánchez y también su socio en el Gobierno, han culpado a la "pésima gestión" del presidente valenciano, Carlos Mazón, de los efectos "tan trágicos" que la dana ha tenido en pérdidas humanas, al compararlo con la gestión de otros desastres que se han hecho en sus territorios.

También han criticado a los dos grandes partidos, PP y PSOE por haberse mostrado "dubitativos", como ha señalado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, proyectando una imagen de "ahora estoy, ahora no estoy", en su intervención tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la actuación de su Ejecutivo ante el temporal del 29 de octubre.

Nogueras, quien ha dicho que Mazón "ha perdido la honorabilidad y no debería continuar ni un minuto más en el cargo", ha puesto, por contra, en valor las decisiones que sí tomaron los alcaldes de la zona y otros responsables, que decidieron suspender las clases o mandar a sus trabajadores a casa.

"Nunca sabremos cuantas vidas salvaron con sus acertadas decisiones, pero sí sabemos que Mazón estuvo temerariamente desaparecido", ha subrayado la portavoz de Junts.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha alertado sobre el peligro de los bulos, de "equiparar la verdad y la mentira", como ha ocurrido -ha dicho- con la dana y ha pedido al Gobierno que actúe frente a ello.

También ha arremetido además contra Mazón, al que ha llamado "incapaz" y le ha acusado de "repartir dinero, una vez más, a empresas de la Gürtel" para la reconstrucción de la zona, una acusación que han hecho la mayor parte de los partidos que apoyan a Sánchez.

Y ha sacado a colación el caso Koldo refiriéndose de manera indirecta al empresario Víctor de Aldama, "un empresario corrupto confeso, encarcelado por una causa por riesgo de fuga, que declara en otra causa sin pruebas, enfangando a todo el Gobierno", ha dicho.

"No digo que eso sea cierto o que no sea cierto", ha añadido antes de apuntar al fiscal del caso, "un ex alto cargo de Zaplana" y de decir que en España "hay jueces que son fascistas y sobre todo clasistas".

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha recalcado que hacen falta recursos públicos para paliar los efectos de la dana, pero también "resarcimiento", porque, según ha dicho, la sensación de abandono institucional y el enfado por la negligencia política será más difícil de cerrar.

"Una cosa son errores y otra la absoluta incompetencia que hemos visto en Valencia", ha denunciado, que ha acusado al PP de haber mentido primero, después atacado y finalmente seguir "como si nada hubiera sucedido", mientras que al Gobierno le ha pedido que pase de la defensiva a la acción frente acabar con los bulos.

Desde Compromís, Àgueda Micó también ha criticado a Sánchez al señalar que su "gran error" fue decidir dejar en el mando de la tragedia de la dana a Mazón "cuando había demostrado su incompetencia, su negligencia y su adicción a la mentira".

"Señor Sánchez, señorías del PSOE, señora (Diana) Morant, no podemos permitir ni un minuto más de incompetencia. Aparten a Mazón del mando y firmemos conjuntamente una moción de censura para devolver la dignidad al Gobierno y a la Comunidad de Valencia", ha añadido en representación de grupo parlamentario Sumar.

También ha hablado en nombre del grupo Sumar su nueva portavoz, Verónica Martínez Barbero, que le ha dicho a Sánchez que España "necesita reforzar sus instituciones" y contar con "más medios, más competencias y más y mejores infraestructuras y protocolos", aunque ha centrado gran parte de su intervención en atacar a Mazón por su gestión de la dana.

"Asuma su responsabilidad como líder del PP, señor Feijóo, solicite la dimisión del señor Carlos Mazón. Sus mentiras han quedado al descubierto, su negligencia es más que evidente. Hágalo de una vez, sea valiente. El fango y la podredumbre de la gestión de Mazón están ya en la calle Génova", ha asegurado en su primera intervención en el pleno como portavoz.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido al Gobierno de que si a final de año hacen un decreto ómnibus mezclando medidas "sin cuento ni conexión" y si se le ocurre juntar medidas de la dana con otras que no tengan nada que ver, como el nuevo gravamen energético "en forma de prestación", no contarán con su voto.

Como otros dirigentes, ha aprovechado para hablar del caso Koldo y pedir a Sánchez que actúe con "absoluta transparencia" ante las "acusaciones y circunstancias" que rodean al PSOE, girándose luego hacia el escaño de Alberto Núñez Feijóo para reprocharle que no haya esperado ni un día para dar por válidas las acusaciones de Aldama contra el PSOE.

"Hoy hemos leído que hasta organizaba jornadas de caza para la Guardia Civil, el FBI y la CIA, esto empieza a parecer 'La escopeta nacional'", ha dicho al mencionar la célebre película de Berlanga.

Mucho más crítica, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que Feijóo es "el último responsable" de la "gestión homicida" de la dana por parte del Gobierno de Mazón, pero también le ha dicho a Sánchez que las ayudas de su Ejecutivo no son suficientes y le ha pedido le impida que el PP "toque un solo euro de la reconstrucción".

"No tiene sentido con una mano pedir la dimisión del señor Mazón y con otra regalarle unos presupuestos para que el PP siga haciendo lo único que sabe hacer, que es robar", ha apuntado.

Al igual que Podemos, otros socios de investidura de Sánchez consideran insuficientes las ayudas del Gobierno, como la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, o el portavoz del BNG, Néstor Rego, que ha pedido "más medios" y "más recursos" para los afectados.

Y el portavoz de UPN, Alberto Catalán, contrario a Sánchez, considera que la Generalitat valenciana "lo ha hecho mal, pero el Gobierno de España también". EFE

