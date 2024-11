Feijóo responde al PNV que no tiene "prisa" porque no llegará al Gobierno "de cualquier manera": "Pregúntele a Junts"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este miércoles al PNV que no va a llegar al Gobierno de España "de cualquier manera" y ha añadido que no tiene "prisa" en hacerlo. Una semana después de que se ofreciera para una posible moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ha invitado a los nacionalistas vascos a preguntar a sus "compañeros de Junts".

Minutos antes, en el Pleno del Congreso sobre la gestión de la DANA, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que Feijóo está actuando con "precipitación" y con "exageraciones grotescas" contra el Gobierno de coalición, incluso poniendo "en riesgo" los equilibrios en la Unión Europea, por lo que le ha aconsejado calma si aspira a convertirse en presidente del Gobierno: "No corra", le ha aconsejado.

En su segundo turno en el debate del Congreso, Feijóo se ha dirigido expresamente al portavoz del PNV: "Señor Aitor Esteban yo no tengo prisa. No voy a llegar al Gobierno de cualquier manera. Pregúntele usted a sus compañeros de Junts. No voy a hacer ni a llegar al Gobierno de cualquier manera".

Después de que Esteban haya advertido al PP de que no saben si el 'caso Koldo' afecta solo a la "avaricia personal de algunos" o si hay algo "más estructural que afecte al partido", Feijóo se ha defendido apelando a la Fiscalía Anticorrupción.

"¿Me dice usted que le he dado demasiada verosimilitud a lo que ha dicho el señor Aldama? Le he dado la misma verosimilitud que han hecho los fiscales anticorrupción pidiendo su excarcelación", ha dicho al portavoz del PNV.

"NO HABRÍA DEJADO SOLA A EUSKADI ANTE UNA CATÁSTROFE"

A renglón seguido, el jefe de la oposición ha tendido la mano a los nacionalistas vascos y ha dicho que si él gobernara no habría dejado sola a Euskadi si hubiera sufrido una tragedia como la de la Comunidad Valenciana.

"Señor Aitor Esteban, es verdad que no nos conocemos mucho, pero eso se puede solucionar. Sí le digo una cosa. Yo no hubiese dejado a Euskadi solo ante la catástrofe y la emergencia que sufrió Valencia en el caso de que lo sufran ustedes. Jamás lo haría. Ni en Euskadi, ni en Cataluña, ni en ningún otro lugar", ha afirmado.

Según Feijóo, la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez "no es cogobernanza" sino "no tener vergüenza, que es distinto". "El Gobierno falló en la DANA", ha aseverado, para añadir que fallaron en la prevención, en la alerta y en la respuesta.

"ESTOY A DISPOSICIÓN" PARA UNA "NUEVA ETAPA"

Hace una semana, tras la declaración ante el juez del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, el presidente del PP se ofreció a los socios de Sánchez --en especial a PNV y Junts, aunque no los citó expresamente-- para explorar una posible moción de censura contra Sánchez.

"Yo no tengo los votos para cambiar al Gobierno pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país", afirmó Feijóo entonces ante los periodistas.