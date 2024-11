UPN critica la imposición del euskera en la nueva plantilla orgánica del ayuntamiento de Pamplona

UPN ha denunciado este martes, tras conocer la propuesta de cambios en la plantilla orgánica del personal para el Ayuntamiento de Pamplona para 2025, "la imposición del euskera por parte de Asiron, que vuelve a demostrar cómo usa la administración a su antojo para incluir los perfiles que le interesan".

Según los regionalistas, "llama poderosamente la atención la adhesión de perfil de euskera a plazas de auxiliar de funcionamiento para, como expresan en su propuesta, 'asegurar que las plazas vinculadas a los centros educativos del modelo D cuenten con perfil lingüístico'". "Tratan de justificarlo como lógico cuando la realidad es que estos perfiles no tienen entre sus funciones la atención directa al público", han dicho.

Al margen de las modificaciones en estos puestos de auxiliar, Asiron ha anunciado la creación de cuatro nuevas plazas, "de las que el 75% son también para perfiles en euskera", han indicado los regionalistas. Se trata, han detallado, de tres puestos de traductor, técnico comunitario y técnico de euskera, que van destinadas al área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios, Participación Ciudadana y Euskera.

Para UPN, "Asiron está rompiendo el principio de igualdad para favorecer a quienes hablan euskera en puestos en los que no es necesario, y yendo además contra la realidad sociolingüística de Pamplona". "Su obsesión, como viene recogido en los acuerdos firmados por los sindicatos ELA, LAB y Kontseilua, con el apoyo de Bildu, es euskaldunizar la administración. Está discriminando a muchas personas que no pueden acceder a puestos en los que el euskera no es realmente necesario", han señalado los regionalistas.

"Los cambios lingüísticos en la plantilla no están dirigidos a prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que se debería buscar, sino a alcanzar ese objetivo de euskaldunizar la administración, un objetivo político, partidista y sectario", ha concluido.