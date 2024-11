Podemos proclama que el caso Koldo "pinta mal" para el PSOE pero cuestiona la credibilidad de Aldama

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha proclamado que el 'caso Koldo' "pinta mal" y que serán "duros" si se confirma la presunta corrupción en el seno del PSOE, al igual que lo son con el PP, e insta al Gobierno a dar explicaciones.

No obstante, ha vuelto a insistir que las acusaciones contra cargos socialistas del presunto 'conseguidor' de la trama, el empresario Víctor Aldama, "todavía no tiene consistencia", pues se trata de una persona "muy manchada" y un presunto "criminal" que trata de hacer todo tipo de declaraciones para "poner un pie en la calle".

En rueda de prensa en el Congreso, el dirigente de Podemos ha reivindicado que siempre han denunciado la "corrupción del bipartidismo", que tiene una concepción "patrimonial" del Estado, y demanda que tanto PSOE como PP sean responsables subdidiarios y devuelvan, con sus propios fondos, todo el dinero presuntamente defraudado en tramas corruptas que les salpican.

"Nosotros vamos a ser tan duros con la corrupción del PSOE si se demuestra, como con la del PP (...) Desde luego el asunto Koldo sí pinta mal", ha enfatizado.

Fuentes del partido morado reiteran, como manifestó ayer la formación, que el presidente del Gobierno debería comparecer en el Congreso para dar explicaciones por el caso 'Koldo'.

Sin embargo, descartan de momento solicitar una petición de comparecencia y consideran que debería pedirlo de motu propio, aunque auguran que este asunto saldrá mañana cuando acudirá al Pleno del Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo durante la DANA.

SUMAR INSISTE: ALDAMA NO HA APORTADO PRUEBAS

Por su parte, la nueva portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha señalado también en rueda de prensa que Aldama ha emitido unas declaraciones en sede judicial sobre las que debe apoyar pruebas. Y sin aportarlas, ha proseguido, su declaración podría tener nula importancia en el procedimiento judicial.

Fuentes del grupo plurinacional han indicado que el empresario no tiene obligación de decir la verdad, al estar imputado, e insisten en que no cofieren credibilidad a sus manifestaciones sobre las que no se puede imputar falso testimonio.