Peña rechaza expresiones del CEO de Carrefour sobre el veto de la carne del Mercosur

Asunción, 26 nov (EFECOM).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, rechazó este martes las expresiones del CEO del grupo francés de supermercados Carrefour, Alexandre Bompard, por sus críticas a la calidad de la carne de los países del Mercosur e instó al bloque suramericano a buscar más mercados.

"Lamentamos estas expresiones. Claramente nosotros rechazamos rotundamente esas apreciaciones", dijo Peña en una conferencia de prensa al ser consultado sobre la decisión de Carrefour de dejar de vender carne en sus tiendas de Francia provenientes del Mercosur, el bloque comercial del que forman parte Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El mandatario instó a sus vecinos a trabajar en "el fortalecimiento y el acceso al mercado" como dijo ha hecho Paraguay al abrir el mercado de la carne vacuna con Estados Unidos y Canadá y las gestiones que realiza para llegar a Panamá, México, Corea del Sur o Japón.

"Creemos que es el camino para permitir el acceso a productos que son de altísima calidad y con un sello de sostenibilidad que probablemente muy pocas regiones del mundo y países tienen la posibilidad de hacerlo como nosotros", defendió el mandatario.

El anuncio de la cadena europea fue presentado por el CEO como una muestra de apoyo a las protestas de los ganaderos franceses contra la firma de un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, quienes han denunciado la "competencia desleal" que supondría la importación masiva de productos del bloque comercial suramericano.

En ese sentido, el gobernante paraguayo dijo que él ha sido probablemente el presidente que "se ha expresado de manera más vehemente" sobre el acuerdo con la Unión Europea, al tiempo que rechazó que desde el Viejo Continente se cuestione la producción nacional.

"Nosotros estamos a favor del comercio, de la integración, pero nosotros no estamos de acuerdo que se nos quiera cuestionar cosas que nosotros no aceptamos: el no reconocimiento de nuestras autoridades de aplicación o tratar de perjudicar a la producción paraguaya como la de otros países, algo que simplemente nosotros no aceptamos", zanjó.

Peña aseguró que "no hay regiones del mundo" como Suramérica con capacidad de producir la cantidad de alimentos que ahora demanda el planeta, por lo que invitó a los socios de Mercosur a buscar "un mayor protagonismo" para acceder a mercados, incluido el bloque europeo, pero también otros "tremendamente importantes" de Oriente Próximo y Asia como Emiratos Árabes Unidos o Vietnam.

La decisión de Carrefour de vetar la carne del Mercosur en sus tiendas de Francia provocó que la brasileña JBS, la mayor empresa cárnica del planeta, suspendiera el lunes el suministro a los supermercados de Carrefour en Brasil como protesta.

Bompard pidió disculpas al Gobierno brasileño en una carta por la "confusión" generada tras el anuncio, con lo que las empresas cárnicas brasileñas, entre ellas JBS, retomaron el suministro de sus productos a las tiendas de la firma francesa. EFECOM