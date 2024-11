La Junta acusa al Gobierno de "agravar sus agravios" a Andalucía con los impuestos a la banca y a las energéticas

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha acusado este martes al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "agravar sus agravios" a Andalucía con iniciativas fiscales como los impuestos a las empresas energéticas y a la banca.

Así lo ha venido a trasladar la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno andaluz, en la que Carolina España ha señalado que en la Junta están "preocupados después de los últimos acontecimientos" acaecidos la semana pasada en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, donde se aprobó la ponencia de la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que posteriormente fue aprobada en el Pleno de la cámara baja.

La consejera ha subrayado que desde el Gobierno andaluz "no vamos a aceptar chantajes de los socios" de Pedro Sánchez que "están poniendo en riesgo" el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, según ha advertido la portavoz, que ha remarcado que "estamos hablando de cerca de 5.000 millones de euros en inversiones, de 10.000 empleos", y ha lamentado que, "como consecuencia de ese impuesto a las energéticas que el Gobierno quiere prorrogar" e "implantar, los inversores están paralizados a la espera de ver qué ocurre".

Ante la posibilidad de "poner en riesgo inversiones fundamentales para Andalucía", desde el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno van a "hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvarlo, ya sea alzar la voz desde un punto de vista jurídico, político o social", ha comentado la consejera portavoz.

CRITICA QUE LOS SOCIALISTAS ANDALUCES "NO ALZAN LA VOZ"

Carolina España ha agregado que en la Junta no entienden "cómo los socialistas en Andalucía no alzan la voz, no defienden Andalucía" ni "las inversiones importantes que van a venir" a la comunidad autónoma y que "pueden ponerse en riesgo".

De igual modo, la consejera de Hacienda ha señalado que en el Gobierno andaluz están "preocupados por el impuesto a las entidades de crédito" y "la repercusión que puede tener", teniendo en cuenta que hay agentes como "el Banco de España" que han aludido "a las dificultades que se pueden producir a la hora de otorgar créditos a las pymes y a los autónomos".

La titular de Hacienda ha señalado que se atisba "un nuevo agravio para Andalucía" de la mano de dicho tributo, porque "una de las primeras conclusiones de un estudio que estamos realizando es que si este impuesto se reparte entre las comunidades autónomas atendiendo al Producto Interior Bruto (PIB) en lugar de a la población, Andalucía va a dejar de ingresar 76 millones de euros".

"Es decir, nos corresponderían 303 millones y solo llegarían, en función del PIB, 227 millones de euros", ha precisado la consejera, que ha puesto de relieve así que Andalucía sería "prácticamente la última en recibir los recursos, solo superada por la ciudad autónoma de Melilla", según ha advertido antes de denunciar que "está claro" que, con Pedro Sánchez de presidente, "Andalucía siempre pierde".

La consejera ha aludido en ese punto al Congreso federal que el PSOE va a celebrar este próximo fin de semana en Sevilla, y ha dicho que espera que "los socialistas andaluces busquen un hueco en ese congreso para solicitar al presidente del Gobierno que se haga justicia con Andalucía, que nos hagan llegar los 1.522 millones de euros que le faltan" a esta comunidad en virtud del sistema de financiación autonómica, y que "dejen de producirse agravios como en el impuesto a la banca o a las energéticas".

"Tenemos muy claro que, o se defiende a Sánchez o se defiende a Andalucía", y "cada vez es más incompatible ambas cosas", ha aseverado Carolina España antes de sentenciar además que "el progresismo ha desaparecido por completo", porque "se recauda a las entidades financieras diciendo que, los que más tienen, tienen que pagar más", pero, "a la hora de distribuir" lo recaudado, "también se entrega más a los que más tienen, a las comunidades autónomas más ricas".

En esa línea, la consejera portavoz ha concluido comentando que le "gustaría saber dónde está aquí el progresismo" y "para qué tenemos a una andaluza en el Consejo de Ministros que está más alineada con Cataluña y con el País Vasco que con Andalucía", ha finalizado aludiendo a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.