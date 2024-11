La investigada por la muerte de un anciano dice que estaba en un vis a vis en Albocácer

Almería, 26 nov (EFE).- La mujer en prisión provisional por drogar presuntamente a cinco ancianos haciéndose pasar por cuidadora para robarles, lo que provocó la muerte por intoxicación de un hombre de 90 años en Almería, ha asegurado que el día que el fallecido ingirió las benzodiazepinas ella estaba de camino a la cárcel de Albocácer (Castellón) para participar en un vis a vis.

Así lo ha sostenido M.C.L.F. ante la juez Ana Fariñas en la declaración solicitada por el abogado de la investigada, Francisco de Asís Ferre, quien ha asegurado a los medios que “ya era hora” de que lo hiciera tras la práctica de diferentes pruebas, como las testificales de siete testigos y afectados de la causa.

“Cinco de ellas ni la reconocen, ni ahora, ni antes. Las otras dos la reconocen por una fotografía y una de ellas hace un reconocimiento un poco raro y además dice que no le ha robado nada”, ha asegurado el letrado.

Ha agregado que los cargos que se imputan contra su cliente no “tienen sostén por ningún lado”. “Un informe de patología de Sevilla ya ha dicho que no hay restos de benzodiazepinas. No hay nada”, ha mantenido.

Considera que la posible causa de la muerte del anciano fallecido fuese “natural”, ya que era un “hombre con 92 años, con un problema renal muy grave y una serie de problemas por la edad”.

Sobre el dinero encontrado en la vivienda de la investigada, ha sostenido que sólo eran de ella 6.000 euros y que el resto era de su hijo y de su nuera, y sobre las joyas localizadas afirma que puede aportar las facturas correspondientes.

En cualquier caso, ha insistido en que no pudo drogar al anciano fallecido el día en el que supuestamente sufrió la intoxicación porque estaba de camino a Albocácer, donde el día siguiente a las 11 tenía un vis a vis en la prisión con su pareja.

“No es normal que lleve ya diez, once meses va a cumplir, de prisión preventiva”, ha señalado antes de reiterar que para llegar a dicha cárcel “se tardan ocho horas” y “esta gente no suele conducir por la noche”, así como que dio “pelos y señales” de las personas con las que fue, dónde durmió y del taxi pirata que utilizó.

Por su parte, el abogado de la familia del fallecido, Juan Marfil, achaca a la investigada posibles delitos de asesinato, robo, hurto y tenencia ilícita de armas, ya que se encontró un arma de fuego, munición y un chaleco antibalas en su domicilio.

Al contrario que su compañero, asevera que ha sido identificada por todos los testigos, excepto por una persona con un “problema visual importante”.

“Ha intentado apartarse de unos hechos que ella sabe que ha cometido. La historia que ella ha comentado no es la real (…) Obviamente, ella lo que hace es defenderse de esas acusaciones que le estamos formulando”, ha mantenido.

Marfil ha indicado que la investigada mantiene que no conocía a ninguna de esas personas mayores, cuando la prueba de cargo “apunta a lo contrario”, por ejemplo con las más de 500 pastillas psicotrópicas encontradas en su casa -y que ella dice que son recetadas-, cuyos restos han aparecido en las pruebas de hematología.

“De las joyas tan solo se la ha preguntado por cuatro y dice que son suyas. Bueno, si hay cuatro que son suyas, muy bien, pero si se han recogido más de 200, pues hay 190 y algo que no las ha reconocido como suyas”, ha incidido. EFE

