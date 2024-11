Sumar lleva al Congreso su tercer candidato para acceder a secretos oficiales, con Enrique Santiago (IU) como favorito

Sumar presentará la próxima semana al Pleno del Congreso su tercer candidato del año para acceder a secretos oficiales y para formar parte de la Comisión de Gastos Reservados que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sólo un diputado de cada grupo puede acceder a este puesto, normalmente el portavoz, pero esta vez el grupo plurinacional podría decantarse por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago.

La conocida como 'comisión de secretos oficiales' está formada por un representante de cada grupo parlamentario, siempre que sea autorizado por el Pleno del Congreso con un respaldo de al menos la mayoría absoluta de la Cámara.

Sumar empezó encargando esta tarea a su primera portavoz parlamentaria, Marta Lois, y cuando se fue a la política gallega el puesto quedó vacante hasta que el pasado mes de septiembre el Congreso eligió a Íñigo Errejón, su sustituto en la Portavocía.

Tras su dimisión al ser acusado de acoso sexual, Errejón ya fue relevado por Verónica Martínez como portavoz, que ya ejerce desde esta semana, pero fuentes parlamentarias apuntan a Europa Press que la representación de Sumar en la Comisión de Secretos podría recaer esta vez en Enrique Santiago, portavoz de Justicia e Interior del grupo plurinacional.

La elección de Santiago, que también es secretario general del PCE, es también una forma de reconocer el peso relevante de Izquierda Unida en el seno del grupo plurinacional y compensar la decisión que se tomó en su día de dejarles fuera de las Portavocías adjuntas que se dieron a En Comú, Compromís y, por turno, la CHA y Mès.

LA DECISIÓN AÚN NO ESTÁ TOMADA

En todo caso, fuentes próximas a la dirección del grupo se muestran prudentes respecto al perfil que se va a proponer de cara a esta negociación, dado que se continúan las conversaciones para completar la remodelación integral del organigrama en el Congreso. Y por ello, recalcan que todavía no hay decisión definitiva. Pero varias fuentes de la coalición indican que la opción de Santiago es la que cobra más fuerza, aunque hay otros candidatos alternativos.

De momento, Sumar tampoco ha clarificado si habrá cambio en la terna de portavocías adjuntas o mantendrá la actual composición en manos de los 'comunes', Compromís y de forma compartida entre la Chunta y Més per Mallorca. Esta semana, el diputado de la formación aragonesista, Jorge Pueyo, afirmó que no contemplaba renunciar a esta cargo dado que su partido no forma parte del Gobierno y su objetivo es dar visibilidad a la agenda política de su comunidad desde el parlamento.

La votación del representante de Sumar se ha incluido como segundo punto del orden del día de la sesión plenaria del martes, después de la primera votación del candidato a la presidencia del RTVE. Como es habitual, será mediante papeleta y urna y deberá lograr un mínimo de 176 votos para ser elegido.

Desde 2004 los diputados debían recabar el apoyo de tres quintos del Congreso (210) para formar parte de esa comisión. Pero ese listón exigía apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y en la anterior legislatura el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese mínimo.

SE BAJÓ EL UMBRAL PARA METER A LOS INDEPENDENTISTAS

Para salvar el bloqueo, que se prolongó durante dos años y medio de legislatura, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó rebajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022 cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa 'Pegasus', pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.

Según la legislación, la llamada Comisión de Gastos Reservados es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Desde diciembre de 2023 integran este órgano Miguel Tellado (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Aitor Esteban (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).