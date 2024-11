Montero descarta que Feijóo se lance a una moción de censura: "Ya le digo yo que no la va a presentar"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lance a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, esgrimiendo que no tiene ni los apoyos ni un proyecto de país alternativo al Ejecutivo actual.

"El señor Feijóo no es la primera vez que juega con esta cuestión de la moción de censura y ya le digo yo que no la va a presentar", ha sostenido la política socialista en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que esa opción no tiene "ninguna credibilidad".

En su opinión, el líder de los 'populares' no hará uso de esa herramienta parlamentaria porque "no tiene los apoyos" suficientes para que prospere y solo puede aliarse "con la ultraderecha", y porque "no tiene proyecto de país" que la sustente, ya que la moción de censura "siempre es constructiva".

Montero ha proseguido en su explicación diciendo que al PP no se le escucha "una sola propuesta" en materia de impuestos, como la reforma fiscal aprobada este jueves en el Congreso, ni tampoco en materia del funcionamiento de la justicia, sobre la vivienda, el Estado del bienestar, o en la "seguridad de los ciudadanos" afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

El motivo que habría llevado a Feijóo a ofrecerse a los socios de Sánchez para una posible moción de censura, según la vicepresidenta, es que las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, contra el Gobierno y el PSOE "resultaban tan escandalosa", que el jefe de la oposición "se sintió presionado a tener que decir algo para que no dijeran que no había hecho nada".

"Así que ninguna credibilidad. Creo que lo importante en este momento es que los ciudadanos sepan que el Gobierno avanza con el diálogo, con la capacidad de llegar a acuerdo y que eso es muy importante para este país", ha zanjado.