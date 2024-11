Junts lleva al Pleno del Congreso una iniciativa reclamando 15.000 millones extra para municipios afectados

Junts defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una iniciativa reclamando 15.000 millones de euros de presupuesto extra para destinarlos a los municipios afectados por la DANA de finales de octubre, que ha dejado más de 220 fallecidos.

La proposición no de ley, que previsiblemente se votará el próximo jueves, recuerda que los pasados 29 y 30 de octubre una DANA dejó efectos "devastadores" en numerosos municipios, causando una "gran" pérdida de vidas y provocando daños de "gran magnitud" en infraestructuras públicas y privadas.

Por ello, y además de las medidas que se contemplan en los dos decretos ley aprobados por el Ejecutivo, los de Carles Puigdemont instan al Gobierno a movilizar hasta 15.000 millones de euros adicionales para destinarlos de forma complementaria a las obras y actuaciones estructurales en los distintos municipios afectados, así como a transferencias directas a los ayuntamientos y ayudas a empresas, autónomos y particulares.

Ya que, a pesar de que durante las primeras semanas de la tragedia la sociedad se ha movilizado para paliar la situación, consideran que esto "no quita" que la administración sea quien tiene la "primera" responsabilidad en responder ante estas situaciones. "Sobre todo si, debido a la magnitud de los daños y las pérdidas, la recuperación es inviable por parte de los ayuntamientos y la población afectados sin el apoyo activo de otras instituciones", remarcan.

UN MES DE PLAZO

Por ello, quieren exigir al Gobierno que estos nuevos recursos sean aprobados en el plazo máximo de un mes, mediante los mecanismos que contiene el artículo 51 de la Ley General Presupuestaria, mediante el cual se pueden modificar los presupuestos Generales del Estado en vigor actualmente mediante transferencias, generaciones, ampliaciones; créditos extraordinarios y suplementos de créditos e incorporaciones.

Asimismo abogan por activar aquellas transferencias y traspasos de dotaciones entre créditos necesarias y citan para ello el artículo 52 la Ley General Presupuestaria encargado de regularlo y que excluye de las restricciones aquellas transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a comunidades autónomas.

También piden activar las generaciones y modificaciones necesarias que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos a los superiores o contemplados en el presupuesto inicial, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria que dice que la aportación del Estado a los organismos autónomos podrá dar lugar a esta generación de ingresos.

UN INFORME DETALLADO DE HACIENDA

En otros de los puntos de la iniciativa reclaman además activar los recursos presupuestarios necesarios, sea vía ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios o suplementos, para cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible .

Por último urgen aprobar y hacer público, en el plazo máximo de un mes, un informe del Ministerio de Hacienda que contenga la totalidad de modificaciones de créditos presupuestarios por valor de hasta 15.000 millones de euros que se deriven de la iniciativa impulsada, así como los mecanismos de seguimiento e información pública periódica, y de control, que se llevaran a cabo para garantizar una gestión eficiente de estos fondos.