Abascal pide "no confundir a los españoles" con una moción de censura a Sánchez: Los independentistas no la apoyarían

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "no engañar a los españoles" con la posibilidad de que prospere una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimiendo que los partidos independentistas "disfrutan" de un Ejecutivo débil y que lo sostienen porque pueden "debilitar el proyecto nacional".

"Yo no soy contrario a presentar una moción de censura, pero sí creo que no debemos confundir a los españoles sobre la posibilidad de que los partidos separatistas, que disfrutan de un gobierno débil y quieren un gobierno débil en España, puedan llegar a apoyar una moción de este tipo", ha sostenido el líder de Vox en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

Abascal ha explicado que el bloque de la investidura de Sánchez "está unido por la falta de amor a España" y "necesitan" que continúe para seguir dinamitando la concordia entre los españoles y debilitando al Estado, por lo que tiene "muy pocas esperanzas" de que pudiera prosperar una moción de censura. "A ellos les viene bien esta situación y por eso a mí no me gusta confundir a los españoles", ha añadido.

Al hilo, ha explicado que no le parece mal la herramienta parlamentaria, ya que hasta el momento Vox ha presentado dos, aún a sabiendas de que no prosperaría, porque permite "hablar sin límite de tiempo", algo que en su opinión no ocurre "normalmente" en el Congreso, donde el Gobierno "puede hablar lo que quiere" y el resto de formaciones no.

Las declaraciones de Abascal tienen lugar después de que este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ofreciera para explorar una posible moción de censura, tras la declaración ante el juez del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, que señaló a varios ministros del Gobierno y a miembros del PSOE y afirmó que Sánchez le dijo que le tenían "informado" de sus gestiones y le dio las gracias.

Vox ya ha asegurado anteriormente que no apoyará una eventual moción de censura contra el presidente impulsada por el PP si incluye algún tipo de cesión a los partidos nacionalistas o independentistas, como PNV o Junts, cuyos votos serían necesario para que prosperara una iniciativa de este tipo.