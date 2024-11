Otegi quiere que el Gobierno central agote la legislatura para abordar la cuestión nacional de Euskadi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que la formación soberanista ha hecho "una apuesta clara" para que el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar agote la legislatura porque, entre otras cosas, permite abordar "el debate sobre el estatus político" y porque "la alternativa de gobierno es peor".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que "el problema" es que "no existe un bloque de investidura", sino que se ha formado "un bloque circunstancial para que no gobierne la derecha", en el que hay "gente de derechas y de izquierdas, algunos independentistas y otros no".

Así, ha considerado que todos los que forman parte de ese bloque "deben entender que se necesitan todos los votos para que todo salga adelante", y que eso significa que "nadie puede plantearse su posición a diario".

"Nosotros hemos hecho una apuesta clara para que este Gobierno siga tres años, porque creemos, entre otras cosas, que con este Gobierno se puede abordar el debate sobre el estatus político. Lo que hacemos en Navarra, en Madrid y en toda Euskal Herria es una apuesta integral, y queremos que este Gobierno aguante tres años y aprovecharlo para fomentar el debate sobre la cuestión nacional, y porque creemos que la alternativa de gobierno es peor", ha explicado.

Además, ha recordado que en las últimas elecciones generales "la gente votó claramente que los fascistas no estuvieran en el Gobierno", por lo que, "en coherencia" con esa idea, el objetivo de EH Bildu es que "los fascistas no estén en el Gobierno y permanezca este, no porque lo queramos, sino porque nos da la opción, entre otras cosas, debatir sobre la cuestión nacional, y eso para nosotros es estratégico".

En este sentido, el líder de EH Bildu ha destacado que "el 100% de los ayuntamientos" de Euskadi "piensa que somos una nación y que tenemos derecho a decidir", al igual que "el 70% del Parlamento vasco y una proporción parecida en las juntas generales" de cada territorio, además de que "la mayoría sindical es independentista".

"Está claro que en estas tres provincias hay una gran mayoría en una dirección, y eso debe tener un reflejo. Habrá que tener en cuenta lo que vota la gente, y la gente vota en una dirección", ha asegurado.

Además, en su opinión, la cuestión no es que la relación con el Estado sea bilateral, "porque una relación entre dos siempre es bilateral", sino "quién está por encima de quién en la jerarquía". "Nosotros creemos que en el modelo de relación que tenemos está claro que el Estado está por encima nuestro. Por eso estamos como estamos, divididos como país, como una nación no reconocida, con competencias siempre flotantes, porque un tribunal o un juez puede decir, entre otras cosas, si aquí se puede hablar euskera o no", ha añadido.

PRESUPUESTOS Y FISCALIDAD

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha afirmado que no cree que EH Bildu sea la formación que está más cerca de apoyar el proyecto de presupuestos que el Gobierno Vasco ha presentado para 2025, y ha lamentado que la reforma fiscal planteada por PNV y PSE-EE suponga "un retoque" del actual sistema fiscal.

Así, ha explicado que en Navarra apoyaron los presupuestos del Gobierno mediante la abstención, y que el Ejecutivo navarro, "antes de presentar los presupuestos, nos los presenta a nosotros y nos dice dónde queremos introducir partidas". "Aquí no sucede eso. Aquí hacen un acuerdo y luego plantean la adhesión", ha criticado.

Asimismo, ha recordado que EH Bildu planteó "poner todos los esfuerzos económicos y todas las inversiones en la misma dirección, teniendo en cuenta los recursos financieros", y que la respuesta del Gobierno Vasco fue que esa propuesta "no tenía en cuenta nuestra arquitectura institucional".

"Pues ahora han hecho un acuerdo fiscal. ¿Se ha decidico en las juntas generales?, no, se ha hecho entre los partidos", ha manifestado, en referencia a la reforma fiscal acordada entre PNV y PSE-EE.

En este sentido, el coordinador general de EH Bildu ha destacado que, "teniendo en cuenta su arquitectura institucional", la formación independentista es "la primera fuerza en Gipuzkoa y en Álava, y con nosotros no han contado" para la reforma fiscal. "Las formas también son importantes en política", ha añadido.

Además, ha apostado por hacer un debate sobre la reforma fiscal "en profundidad", ya que el planteamiento realizado por PNV y PSE-EE es "muy liviano" y supone "un retoque", por lo que, en su opinión, "el planteamiento que ellos han hecho ni siquiera" es el de una modificación tributaria.

"Han planteado un retoque fiscal en el que tan solo hay deducciones. Si solo introduces deducciones, ¿cómo vas a sostener los servicios públicos el próximo año?. Lo que nosotros queremos es un verdadero debate sobre la reforma fiscal, y eso requiere tiempo y profundidad", ha destacado.