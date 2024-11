La Junta asegura que no hay contratos de emergencia del servicio andaluz de salud en 2024

Sevilla, 19 nov (EFE).- La Junta ha asegurado este martes que en 2024 no se ha suscrito ningún contrato de emergencia por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que el último se hizo en mayo de 2023, y ha censurado la "querella política" del PSOE contra la actual gerente, Valle García, quien ya ha acudido al juzgado que investiga el caso.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha defendido a la gerente del SAS, quien acudió ayer al juzgado que investiga el caso denunciado por el PSOE acompañada por su abogado, y sin esperar a recibir notificación alguna por parte del juzgado.

Tras asegurar que el juzgado no ha notificado nada al SAS, la portavoz del Gobierno ha insistido en que se trata de una "querella política" por parte del PSOE, partido al que acusa de "atacar" a la gerente, de la que ha recordado que se trata de una funcionaria, médico "de prestigio" y que sacó la carrera "a base de esfuerzo y mérito".

Ha recordado también que trabajaba desde 1997 como gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y ha reiterado no entender la denuncia del PSOE porque en 2024 "no había contratos de emergencia".

Según la portavoz del Gobierno andaluz, el último informe de julio de 2024 se refería a las emergencias de 2022 y 2023 y en el mismo se señala que "no hay que comunicar medidas cautelares, que no hay informe de actuación y que no hay menoscabo de fondos públicos ni infracción de buen gobierno".

"No me consta ningún contrato de emergencia del SAS en 2024", ha subrayado España, quien ha recordado que se trata de "adendas", aunque incluso ha reconocido que tampoco este es el término adecuado para definir algo que no es una "ampliación de plazos ni la realización de nuevos servicios".

Según España, los contratos de emergencia acabaron en mayo de 2023, dos meses antes de que el Gobierno central dictaminara que se había acabado la emergencia, y lo que aparece en 2024 es un documento para "pagar los servicios" que se habían prestado, por lo que "no es ni un nuevo contrato ni ampliación de plazo e importe".

Preguntado si la defensa de la actual gerente era extensible a los otros dos gerentes anteriores que están imputados por el juez, la portavoz del Gobierno ha aclarado que el Ejecutivo define a una persona que "en estos momentos forma parte" de a Junta, una funcionaria que está haciendo "muy bien su trabajo". EFE