Moreno no contempla la dimisión de Mazón "ni en directo ni en diferido" y prevé que tome "decisiones sobre su equipo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que no contempla la dimisión de su homólogo valenciano, Carlos Mazón, "ni en directo ni en diferido" por la gestión de la DANA en su comunidad y ha indicado que "tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas en torno a su equipo".

Moreno se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las informaciones que apuntan al posible anuncio de una dimisión "en diferido" de Mazón durante su intervención ante el Parlamento valenciano.

"En la última conversación que he tenido con el presidente Mazón no me ha trasladado en ningún momento ningún interés en dimitir ni en diferido, ni en directo ni de manera simultánea", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha defendido que "en las catástrofes todos tenemos que hacer examen de conciencia y evaluar qué margen de mejora hay y qué cosas ha fallado".

Moreno ha indicado que la gestión de emergencias ante episodios como la DANA es un "aprendizaje constante" e ante un "cambio climático que es cierto, no es casual, y que no puedo entender que algunos lo nieguen" porque "nos está generando serios problemas para prever circunstancias climatológicas y un fenómeno superextraordinario como el que ha vivido Valencia", donde se superaron los 400 litros en muy pocas horas frente a los 150 registrados este miércoles en Málaga.

"Cuando hay una situación como la que estamos viviendo de emergencia, de recuperación, de restauración, hace falta hacer un análisis y un examen, pero tampoco creo que haga falta que el presidente de la Generalitat en este momento dimita. No contemplo esa dimisión y no creo que se vaya a producir. Ni en directo ni en diferido", ha insistido el presidente de la Junta.

A su juicio, "Mazón está sufriendo mucho por la situación de catástrofe que ha vivido su comunidad autónoma y tendrá que tomar las decisiones que considere oportuna en torno a su equipo, pero cuando uno está operando el cirujano no puede renunciar a esa responsabilidad, aunque la operación al principio haya empezado mal".

"Uno tiene que seguir y tiene que seguir trabajando hasta que haya una recuperación definitiva de tu comunidad autónoma. Y él (Mazón) es una persona que es consciente de la situación que está viviendo Valencia, que está poniendo de su parte, está sufriendo mucho lógico y tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas, pero no contemplo yo la dimisión del señor Mazón, ni en vivo ni en diferido", ha concluido.