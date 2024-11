Ayoze pide "buscar soluciones" para rebajar el número de lesiones que azota al fútbol

Las Rozas (Madrid), 13 nov (EFE).- Ayoze Pérez, delantero internacional del Villarreal, reflexionó sobre el incremento de lesiones esta temporada, apuntando al "calendario" como principal responsable, y sin plantearse un parón de los fútbolistas pidió a los estamentos que busquen "soluciones" para evitar que se produzcan tantos percances de gravedad.

"Es el tema de conversación", admitió Ayoze desde dentro de la selección española donde jugadores referentes como Rodri Hernández y Dani Carvajal son baja por graves lesiones de rodilla, además de otras ausencias que han provocado que el seleccionador Luis de la Fuente haya tenido que introducir novedades en numerosas demarcaciones.

"Se habla del calendario y es verdad que cada vez está más apretado, que el fútbol es más exigente, con partidos más seguidos y es complicado. No es casualidad lo que está pasando. Hay que intentar buscar la manera de que haya menos lesiones, sea cual sea", solicitó.

Además, no piensa Ayoze que sea un mal que castigue solamente al fútbol español, por lo que solicitó cambios en el calendario a UEFA y FIFA, con un menor número de partidos por temporada.

"Se están viendo lesiones muy seguidas en todos los equipos, en España y fuera, eso no es casualidad. Hay que darle una vuelta porque al final es una sensación muy agridulce ver a un compañero que se lesiona. Cuando son lesiones tan duraderas y complicadas hay que buscar soluciones. Sabemos la importancia que tiene el fútbol, hay que seguir jugando, no decimos lo contrario, pero hay que buscar soluciones para que baje el número de lesiones".

En la selección española ha logrado Luis de la Fuente que no se hayan notado en los resultados las ausencias de titulares, un punto que puso en valor Ayoze.

"Dice mucho del fútbol español. Tenemos muy buenos futbolistas y mucho talento. Lamentablemente existen las lesiones, lo he sufrido y la realidad es que el seleccionador siempre logra que rindamos al máximo nivel y todos estamos preparados para aprovechar la oportunidad", dijo.

Protagonista de un buen inicio de temporada en el Villarreal, Ayoze celebró su buen momento. Siente la confianza del seleccionador Luis de la Fuente y aseguró que representar a España "es la mejor sensación que se puede tener en el fútbol".

"Caí bien en el Villarreal, me han transmitido mucha confianza desde que llegué, a algunos compañeros los conocía de antes y la adaptación está siendo muy buena. Estoy contento de encontrar portería y sumar goles, con buenas sensaciones en el campo y sintiéndome importante en el rol de delantero", valoró.

"El inicio de temporada ha sido muy bueno, me encuentro con mucha confianza y el equipo crea muchas ocasiones de gol. Me gusta estar cerca del área en posiciones de remate, me encuentro muy cómodo, con jugadores por detrás que tienen facilidad de encontrarte", analizó en un rol que espera desempeñar en España en los dos últimos partidos de la fase de grupos ante Dinamarca y Suiza. EFE