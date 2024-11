El PSE ve más posible un acuerdo de reforma fiscal con EH Bildu que con PP, que tiene como referencia "el modelo Ayuso"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que es más posible un acuerdo con EH Bildu sobre la reforma fiscal pactada entre el PNV y el PSE-EE que con el PP vasco, que tiene como referencia "el modelo de Ayuso". También espera que la formación soberanista sea "proactiva" para buscar un acuerdo de Presupuestos, "de manera real y efectiva, sin fuegos artificiales" y sin "buscar protagonismos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha defendido el "marcado carácter progresivo y progresista" de las propuestas que recoge esta modificación tributaria, y supone "un salto cualitativo importante".

En materia de vivienda, considera que las propuestas que se han establecido en fiscalidad "son muy positivas". "Veo a un PNV que, de alguna manera, se va acercando poco a poco a esas tesis en materia de vivienda que ha propuesto e impulsado el PSE-EE, tanto en la Ley (vasca) que aprobamos en el 2015 y también en la Ley española impulsada por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez", ha dicho, para citar la declaración de zonas tensionadas, entre otras cosas.

De esta forma, ha señalado que esta reforma dará como resultado que se pueda acceder a viviendas de alquiler social y que "muchos jóvenes en Euskadi puedan desarrollar su proyecto de vida en la tierra que les vio nacer".

Eneko Andueza cree que es "una cuestión de lógica" que no se aplique deducción por compra de vivienda cuando se traspasan determinados importes porque es "bastante absurdo". "Si una persona tiene capacidad de comprarse una vivienda de un importe importante, también tendrá capacidad para no deducirse y que esa deducción no repercuta de alguna manera en las arcas públicas", ha añadido.

De esta forma, ha indicado que las rentas más altas deben "aportar más" porque es "una cuestión de progresividad y justicia social", y permite "mantener y fortalecer los servicios públicos".

PREGUNTAS A EH BILDU Y PP

En cuanto a las críticas de EH Bildu y del PP por que la modificación fiscal no sea más ambiciosa, les ha preguntado "si les parece bien o les parece mal que hayamos incorporado medidas que favorezcan, a través de la fiscalidad, las políticas de alquiler de vivienda, de lucha contra la brecha salarial, medidas fiscales que favorecen la conciliación, o que se favorezca fiscalmente a aquellas empresas que posibiliten empleo estable y de calidad".

También les ha pedido que aclaren si están de acuerdo con "las medidas fiscales incorporadas sobre el modelo de cuidados, y para favorecer la transición verde y la digitalización en las empresas". "A partir de ahí, empezaremos a hablar. Creo que las afirmaciones de trazo grueso en los primeros compases siempre suelen ir dirigidos en esa dirección cuando se está en la oposición, pero creo que tenemos que tener todos altura de miras", ha indicado.

Según ha remarcado, el punto de partida es el actual acuerdo entre PNV y PSE-EE, y "ahora toca demostrar dónde está cada cual, si están con la calculadora intentando sacar rédito político, o están con una altura de miras teniendo sentido de país para posibilitar una reforma fiscal que es muy beneficiosa".

Tras señalar que habrá qué disposición tienen porque no hay una mayoría entre jeltzales y socialistas para aprobar la revisión en Gipuzkoa y en Álava, ha considerado que es "factible" sacarla adelante con los partidos de la oposición.

"Es una buena oportunidad para que todos consigamos un gran acuerdo, amplio, que permita sacar adelante esta reforma fiscal. Espero que nos podamos encontrar en el camino, ese es mi deseo y ese también fue el espíritu del acuerdo al que se llegó en la ponencia correspondiente de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Espero que eso también tenga reflejo ahora que ha llegado el momento de la verdad", ha manifestado.

Sobre los reproches de EH Bildu de que no se recoge en la actual propuesta a dos lo que ya se pactó en Gipuzkoa a tres bandas, Eneko Andueza ha afirmado que "esas líneas básicas y ese acuerdo de mínimos está perfectamente reflejado".

"Ahora toca analizar con serenidad las propuestas que también se hagan desde la oposición, en este caso desde EH Bildu, y observar si existe una sintonía y están de acuerdo o no con esas medidas que hemos impulsado. Luego, a partir de ahí, entrar en el detalle si la presión fiscal tiene que ser mayor o menor, si la dirección tiene que ser una u otra, desde luego sin desvirtuar el acuerdo del PNV y del PSE-EE, lo veremos en las próximas semanas", ha indicado.

También ha apuntado que EH Bildu "tiene que asumir cuanto antes que su papel es el de un partido de oposición". "Algunos partidos, cuando hemos estado en la oposición, hemos jugado a la responsabilidad y no a la demagogia ni a intentar jugar un papel que no nos corresponde", ha subrayado. Por ello, espera que la formación soberanista tenga una actitud "proactiva".

EH BILDU Y PP

Preguntado por si será posible acordar con EH Bildu en Gipuzkoa y con el PP en Álava, ha respondido que puede ser "factible" porque cada Cámara legislativa tiene libertad para acordar en su ámbito de responsabilidad, pero entiende que "no tendría mucho sentido".

"La dirección y la orientación de esta reforma fiscal pactada entre el PNV y el PSE-EE es una determinada. Es progresista y progresiva, y yo creo que es mucho más fácil que se sienta reflejado EH Bildu o alguna otra fuerza de izquierda, si le entrara un poquito de sentido común, que parece que últimamente no lo tienen, que lograr un acuerdo fiscal con el PP, al que le veo en unas dinámicas y en unas posiciones francamente neoliberales", ha resaltado.

A su juicio, "el modelo del PP vasco se acerca muy mucho y toma como referencia el modelo fiscal de Isabel Díaz Ayuso, que es totalmente contrario" al de los socialistas. "No les veo en esa sintonía. Veremos a ver si se produce un giro de los acontecimientos, pero lo deseable sería un acuerdo lo más amplio posible, dejando a un lado cuestiones electoralistas", ha indicado.

PRESUPUESTOS

En cuanto a las conversaciones sobre Presupuestos de Euskadi, Andueza ha recordado que la mayoría absoluta del PNV y PSE-EE es "garantía" de que habrá cuentas públicas, con independencia de "si hay otras fuerzas políticas se sumen o que no se sumen".

En todo caso, ha insistido en que tienen la mano tendida al acuerdo con otros partidos, pero cree que habrá que esperar a ver que ocurre. "Yo veo a algunos partidos en un negacionismo continuo, a otros a los que les veo intentando jugar un papel que no les corresponde, con una especie de síndrome de 'Calimero', que les lleva a estar constantemente diciendo que nadie les hace caso. Pero es que están en la oposición", ha indicado.

El líder del PSE-EE ha asegurado que estos Presupuestos son "los más expansivos de la historia, y se corresponden a la hoja de ruta que se marcaron" jeltzales y socialistas cuando formaron el Gobierno Vasco.

"Estamos dispuestos a incorporar medidas que nos propongan, pero siempre y cuando eso no desvirtúe esa hoja de ruta", ha reiterado.

Por ello, ha indicado que espera que haya "voluntad real" entre los partidos y busquen "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca y no sacar un rédito político".

Sobre la oferta global de Presupuestos de EH Bildu para Gobierno Vasco y Diputaciones, ha resaltado que "cada realidad es diferente y cada negociación tiene que darse en cada ámbito correspondiente". "Yo espero y deseo es que, de una vez por todas, sean proactivos en la búsqueda de acuerdos, pero de manera real y de manera efectiva, sin fuegos artificiales y sin intentar buscar un protagonismo que no le corresponde", ha concluido.