Almodóvar teme “por el fin de los tiempos” tras la dana y “el poder absoluto” de Trump

Madrid, 11 nov (EFE).- El cineasta Pedro Almodóvar ha reflexionado junto a la escritora y activista trans Alana S. Portero sobre la muerte, la soledad y “el fin de los tiempos”, motivado por la dana de Valencia y la victoria de Donald Trump, en la presentación del libro del guion de ‘La habitación de al lado’ esta tarde en Madrid.

"La semana pasada me sentía como su hubiera llegado el fin de los tiempos por lo ocurrido en Valencia y por culpa del triunfo de Trump” ha confesado el director manchego en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

"El apocalipsis estaba ya allí, todo lo que estábamos hablando del cambio climático, que está dando sus resultados aquí en España, y de pronto vemos que al otro lado del charco va a haber un montón de gente que está negándolo y tendrá el poder absoluto", asegura el director, que, a pesar de todo, destaca el mensaje de esperanza y solidaridad que transmite con su última película.

El cineasta ha valorado así la cualidad de acompañar a alguien en sus momentos más difíciles: "es suficiente sólo el hecho de estar. Su lugar como amiga es estar ahí sentada. Es solidaridad, algo que tiene que ver con el amor, sobre todo en un punto tan violento como estamos viviendo, en todos los sentidos".

La película, que narra la historia de amistad entre Martha (Tilda Swinton) e Ingrid (Julianne Moore) en los últimos momentos de la vida de la primera, enferma de cáncer terminal, está basada en la novela 'Cual es tu tormento' de Sigrid Nunez, que, según asegura el realizador, le convenció para tratar el tema de la muerte digna en su nueva película.

Sin embargo, también asegura que no fue fácil la adaptación. "El tipo de novela que hace la autora es inadaptable al cine", debido a su particular estilo narrativo, en el que entrelaza vivencias personales con la trama de la novela. "Lo que definitivamente me lanzó a la acción, fue cuando esta amiga enferma le explica que ha decidido interrumpir todos los tratamientos y poner fin a su vida de manera seca y limpia"

"La situación entre estas dos amigas me proponía la posibilidad de hablar de la mortalidad, para una, muy cercana y decidida, y para la otra algo que ella no es capaz de aceptar", explica el autor, quien confiesa que ha sido una adaptación muy personal.

Esta adaptación libre, según explica, dio pie a que extrapolara su experiencia vital relacionada con la muerte al texto: "Deposité en el personaje de Julianne mi temor y mi inadecuación a algo tan real como es la muerte".

"Cuando los personajes llegan a la casa del bosque, recuerdo que ensayábamos Tilda, Julianne y yo, y había un vacío que representaba la muerte, que nos acompañó todo el tiempo que estuvimos rodando, de un modo muy palpable. Era una presencia balsámica. Yo iba también asimilando la existencia de la muerte y su aceptación" tal y como ocurre en la película.

La política también tiene un papel importante en el cine de Almodóvar. Sin embargo, comenta que su generación tenía un espíritu mas hedonista que rompía con la generación anterior. "Mis primeras películas nacen de esa actitud", explica. "Nunca en españa la juventud se había expresado de ese modo, lo más interesante era hablar de esa realidad que me rodeaba".

Asegura que su cine nació con la intención de olvidar el pasado reciente de represión franquista. "En mi cine no existía Franco", aunque matiza: "siempre ha habido algo muy político en mi cine, y es la libertad. Da igual que sea ama de casa, una monja o chicas modernas. La mujer tiene en mis películas una absoluta autonomía moral, no importa el estatus social ni la posición a la que pertenezcan, y eso es una posición política".

Por último, ha defendido la narrativa como el mejor instrumento para conocer la realidad de las sociedades, por encima de los libros de historia: "La literatura cuenta mejor que la historia qué es lo ha ocurrido en un país". EFE