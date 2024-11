PP Madrid acusa al Gobierno de culpar a Casa Real de lo sucedido en Paiporta, afea que Sánchez se fuera y ensalza al Rey

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al Gobierno central de "culpar a la Casa Real" de las situaciones de "tensión" vividas en Paiporta, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abandonara el lugar" y ha ensalzado al Rey Felipe VI, que "aguantó ahí estoicamente" con los afectados.

"Ayer lo que vimos fue el hartazgo de personas que están en una situación del límite, que lo han perdido todo y que en esos nervios, pues desde luego se expresaban", ha descrito Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes.

El domingo visitaron Paiporta --una de las localidades más afectadas por la DANA-- los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Allí fueron recibidos por parte de los congregados con lanzamiento de barro e insultos, mientras que Sánchez fue golpeado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba esta mañana que había "un mínimo de organización" entre los protagonistas de los altercados, esperaba que la Guardia Civil localice a los agresores del presidente y explicaba que el dispositivo de seguridad fue llevado a cabo por Casa Real.

"Creo que no es momento de reproches, pero desde luego la inoperancia de Pedro Sánchez en general, y en este caso particular, el presidente del Gobierno que trata a una comunidad autónoma como si fuera un Estado independiente, al que puede ayudar como si fuera un tercer país, pues creo que no es el mejor ejemplo", ha lanzado Díaz-Pache, quien ha reivindicado a Felipe VI "amparando y consolando a las víctimas".

MÁS MADRID CONDENA LOS ATAQUES Y PSOE VE "LINCHAMIENTO"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha condenado los "ataques a las autoridades en su visita a Paiporta" y especialmente los de "grupos de extrema derecha contra el presidente del Gobierno".

"Comprendemos la indignación de muchos ciudadanos ante una visita no oportuna cuando la prioridad era continuar con los trabajos de desescombro y búsqueda, pero la dureza de la situación no puede ser excusa para promover la violencia", ha planteado.

El secretario del PSOE-M, Juan Lobato, considera que ha habido un "linchamiento" a Pedro Sánchez que se lleva viendo "muchos meses en muchos sitios y diferentes ámbitos" y cree que muestra de ello es lo ocurrido el fin de semana.

Cree que ayer había en esa marabunta gente de todo el espectro político y que el trabajo de los políticos "muchas veces" pasa por tener "esa empatía y esa capacidad para organizar todo lo que podemos para ayudarles".

"Creo que eso está haciendo el gobierno de España, creo que eso está haciendo todos los gobiernos, yo no dudo de nadie, y además creo que no tocan los reproches (...) esa frustración, pues claro que la entiendo, cómo la voy a entender. Escuchamos ayer a los Reyes, que por cierto yo creo que estuvieron de 10, de 10, yendo allí, escuchando, dando la cara a una situación muy complicada, y pues trasladando ese apoyo y esa empatía, que dice, pero es útil o no es útil, pues siempre es útil", ha expuesto el líder de los socialistas.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha descrito las imágenes de Paiporta como el "grito de desesperación de un pueblo que se ha sentido abandonado" como consecuencia de "una hipertrofia administrativa que no han sabido resolver".