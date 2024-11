Iñigo-Cubarsí, un dúo defensivo con un balance de 18 victorias, 1 empate y 1 derrota

Barcelona, 4 nov (EFE).- Si el veterano Iñigo Martínez y el adolescente Pau Cubarsí coinciden en el eje de la zaga como titulares, es sinónimo de victoria casi asegurada para el Barcelona, pues con el vasco y el catalán saliendo juntos en el once su equipo registra un balance de dieciocho victorias, un empate y una única derrota.

Ambos centrales son insustituibles para Hansi Flick. Ante la baja por lesión del uruguayo Ronald Araujo, la reconversión del ahora también lesionado Eric Garcia como mediocentro y la apuesta definitiva de Jules Kounde como lateral diestro, el preparador alemán ha dado las llaves de la defensa al binomio Íñigo-Cubarsí.

El curso pasado, bajo las órdenes de Xavi Hernández, ya dieron muestras de su solidez defensiva. Siete veces jugaron juntos de inicio, todos ellos en LaLiga EA Sports, y el Barça saldó esos encuentros con un balance de seis victorias -ante Mallorca (1-0), Las Palmas (1-0), Real Sociedad (2-0), Almería (0-2), Rayo (3-0), y Sevilla (1-2)- y un empate, contra el Granada en el Estadio Olímpico Lluís Companys (3-3).

Con Cubarsí e Iñigo Martínez en el eje central, Marc-André ter Stegen dejó la portería a cero en cinco ocasiones y solo encajó cuatro goles, con una media de 0,57 goles recibidos por duelo, según datos de BeSoccer Pro para EFE.

El pasado verano llegó Flick y confió a ciegas en el futbolista de Ondarroa. No le importó el DNI -tiene 33 años- ni las dolencias físicas que menguaron su rendimiento bajo las órdenes de Xavi. Tampoco los problemas del club en inscribir al exjugador del Athletic Club y la Real Sociedad. Íñigo se quedaba sí o sí.

"Flick, de primeras ya, cuando me vio, siempre me dio esa confianza, que me sintiera como uno más. Realmente tenía contrato aún en el primer equipo. Luego tuve la oportunidad de demostrar en Estados Unidos lo que podía darle a este equipo y, a partir de ahí, poco a poco, uno se va afianzando y aquí sigo", explicó el central en una reciente entrevista concedida al diario Sport.

Menos dudas había sobre el central gerundense, un futbolista estructural de presente y futuro para el club al que Xavi Hernández convirtió en imprescindible a partir de la segunda mitad del curso pasado.

Y es que la insólita madurez de un adolescente de La Masia y la experiencia de un veterano que ansía ganar su segundo título como profesional funcionan como un reloj suizo con Flick.

Trece partidos han jugado juntos de inicio bajo las órdenes del técnico de Heidelberg. El balance es casi impoluto: doce triunfos y una única derrota. El único lunar con ambos en el césped fue el pinchazo europeo contra el Mónaco (2-1), un duelo condicionado por la expulsión de Eric Garcia en los primeros minutos.

El Barça de Iñigo y Cubarsí ha ganado al Valencia (1-2), Athletic Club (2-1), Rayo Vallecano (1-2), Valladolid (7-0), Girona (1-4), Getafe (1-0), Young Boys (5-0), Alavés (0-3), Sevilla (5-1), Bayern Múnich (4-1), Real Madrid (0-4) y Espanyol (3-1).

Y su equipo ha encajado en estos trece partidos nueve goles. O dicho de otra manera, el conjunto catalán recibe 0,69 tantos por encuentro con ambos en el césped.

"Están a tope de energía. La relación Pau-Iñigo ha facilitado la estabilidad", reconocía recientemente el técnico alemán.

Pero más allá de los guarismos, la pareja vasco-catalana destaca por su fiabilidad, especialmente en coordinar la línea defensiva avanzada del libreto de Hansi Flick. En este sentido, no es casualidad que el Barça sea el equipo de Europa que más fueras de juego fuerza a sus rivales. EFE