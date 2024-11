El sueño del Chiclana, dar la sopresa ante un Osasuna con la mente en Vicente Moreno

Cádiz/Pamplona, 4 nov (EFE).- El Chiclana, equipo de la regional andaluza que sueña con dar la sorpresa en el encuentro de la Copa del Rey, recibirá este martes a Osasuna, que probablemente no contará con su entrenador ya que se encuentra en Massanassa, su pueblo natal, ayudando tras las graves consecuencias causadas por la DANA en Valencia.

El partido, que se disputará seis días después de la fecha inicialmente prevista, se aplazó por el temporal que azotó la provincia de Cádiz. El colegiado del encuentro, el extremeño Francisco José Hernández Maeso, comprobó el estado del césped del Municipal de Chiclana de la Frontera, y vio que no se podía disputar el partido por la gran cantidad de agua acumulada debido a las fuertes lluvias caídas en esa jornada.

Los chiclaneros quieren dar la sorpresa frente a un equipo de Primera División en la segunda temporada consecutiva que disputan una eliminatoria de Copa del Rey contra un conjunto de la máxima categoría después de que la temporada pasada cayeran goleados ante el Villarreal (0-5).

Sin embargo, el Chiclana tiene claro que su objetivo primordial es la competición liguera para intentar el ascenso a Tercera Federación, categoría en la que los blancos militaron durante varios años y que ahora, instalados en la zona noble de su grupo de División de Honor Andaluza, aspiran a recuperar.

La afición se dará cita en masa para apoyar a su equipo en un estadio Municipal en el que se ha aumentado su aforo con la instalación de gradas supletorias.

El conjunto chiclanero está entrenado por Alfonso Cortijo, exjugador del Cádiz, Sevilla, Rayo Vallecano y Numancia en los años ochenta y noventa.

El técnico del Chiclana considera que las opciones de su equipo deben cimentarse en mantener la puerta propia a cero y que, con el paso de los minutos, el Osasuna pudiera verse condicionado, aunque es consciente de la enorme diferencia que hay entre dos equipos separados por cinco categorías.

Por su parte, Osasuna visita al Chiclana con ilusión y respeto a una competición a la que aspiran llegar lo más lejos posible gracias a una plácida situación en Liga que se ha visto empañado por la situación derivada de la DANA.

El entrenador Vicente Moreno está en Massanassa desde el sábado por la tarde y tiene el apoyo del club para ausentarse el tiempo que sea necesario. Lo más probable es que mañana no esté en la localidad andaluza.

La nueva victoria ante el Valladolid, segunda consecutiva tras los tres puntos del Reale Arena, reafirma a un equipo que ha hecho de El Sadar su fortaleza desde la que cimenta el nuevo proyecto.

Ahora, el torneo del KO pone a prueba a los rojillos en casa de un humilde adversario. El miércoles pasado se decidió aplazar el encuentro debido a la DANA. Como claro favorito, Osasuna busca acceder a la siguiente ronda sin sobresaltos.

El empuje inicial de los locales no debería sorprender a un equipo con amplia experiencia. Se espera revolución en el once de Vicente Moreno, dando entrada a aquellos que apenas están contando para el técnico valenciano, quien no oculta su intención de tomarse en serio el torneo del KO.

La Copa del Rey siempre ha gustado en Pamplona, con dos subcampeonatos en 2005 y 2023 en el recuerdo de todos.

Llega una nueva intentona por levantar el trofeo, con un largo camino que mañana da comienzo en un campo de hierba natural que no regalará nada a los de Tajonar. La confianza en su trabajo y el respeto por el rival, claves para no llevarse un batacazo con el que nadie cuenta.

Alineaciones probables:

Chiclana: Requena; Raúl, David, Jaime, Benítez; Juan, Alberto, Natera, Dani; Popi y Mawi.

Osasuna: Aitor Fernández; Nacho Vidal, Unai García, Herrando; Bretones; Iker Muñoz; Iker Benito, Javi Martínez, Moi Gómez; Arnaiz; Raúl García de Haro.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (comité extremeño).

Estadio: Estadio Municipal de Chiclana.

Hora: 19.00. EFE

