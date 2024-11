Page arremete contra Puigdemont: "Siempre has sido un miserable como político. Sospecho que como persona, también"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido contra el presidente de Junts, Carles Puigdemont, después de que este haya hecho unos comentarios ofensivos tras los disturbios vividos en Paiporta durante la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana.

"Enfangados hasta la corona, se marchan con el rabo entre las piernas", ha comentado el que fuese presidente de la Generalitat en la red social 'X'.

La reacción de García-Page por el mismo canal no ha tardado mucho: "Siempre has sido un miserable como político. Sospecho que como persona, también. No sé si con la cola entre las piernas. Pero sí dando lo cara y no en el maletero de un coche huyendo como un cobarde", le ha reprochado.