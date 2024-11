Aemet: Quizá los protocolos no están hechos para soportar el nuevo escenario climático

València, 2 nov (EFE).- El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha asegurado que lo ocurrido con la dana se produjo o bien porque su mensaje "no caló en la población", porque no hay "una cultura del riesgo" o quizá porque los protocolos "son insuficientes o no están hechos para soportar el nuevo escenario climático".

"No sé lo que ha pasado y si ha habido fallos pero las actuaciones lógicamente han sido insuficientes", ha dicho Núñez, quien ha confesado este sábado a la Agencia EFE: "En ningún momento de mi carrera profesional hubiera pensado que iba a ver un impacto por un fenómeno meteorológico, una catástrofe humanitaria de estas características en València".

A su juicio, "algo ha pasado pero después cada administración, cada entidad, tendrá que examinar sus actuaciones, si se han seguido los protocolos y si éstos han sido insuficientes", y ha considerado que lo ocurrido "desde luego, no se puede volver a repetir".

"Un fallo identificado es que el mensaje no ha calado, no sé si es que nuestro canal o los medios de difusión no han llegado a la gente", ha dicho Núñez, quien ha subrayado que días antes de que se produjera la dana ya se informó de que ésta iba a llegar y se usó, además, el término "gota fría", algo que ya no se usa técnicamente en la Aemet, "porque pensé que era lo más directo para que la gente entendiera de qué se trataba".

Ha recordado que los avisos rojos se dieron a las 7:30 horas del día 29 y durante toda la mañana y tarde se mantuvo ese nivel, y aunque "cualquiera que fuese por la ciudad vería un ambiente normal y en la ciudad de no llovía mucho, por la tarde hizo muchísimo viento".

"Los avisos meteorológicos se emitieron por los canales habituales, el 112 también estuvo transmitiendo las alertas, pero no llegó a los ciudadanos y, si llegó, no le dieron la importancia suficiente", ha insistido.

Según Núñez, "una opinión personal es que no es el momento ahora de empezar a buscar qué es lo que ha fallado, si es que ha fallado algo, o si llegamos a la conclusión de que los protocolos para una situación tan catastrófica como esta son insuficientes".

En este sentido, ha recordado que la Organización Meteorológica Mundial señaló el pasado 31 de octubre que estimaba que el fenómeno producido en Valencia con el calentamiento global y el cambio climático actual es "un doce por ciento más intenso y el doble de probable que en la época preindustrial".

Según Núñez, cualquiera que entre en la web de Aemet y pinche en avisos tiene la información que indica que el aviso rojo es el extremo, y preguntado por si éste debería pasar a negro, ha señalado que cree que el rojo "es suficiente".

De hecho, ha indicado que se le ha achacado a Aemet que hay un sobreaviso de rojos cuando "no es así. En verano sí porque las temperaturas son extremas, pero por precipitaciones no los hay. No sé si añadir un color más añadiría algo".

José Ángel Núñez ha explicado que fenómenos meteorológicos como el ocurrido estos días podrían repetirse en el futuro porque en climatología "trabajamos con un concepto que se llama periodo de retorno, y cualquier fenómeno que se ha producido en el pasado podría volver a producirse en el futuro". EFE