Marlaska afirma que habrá más fallecidos y que no se han barajado 1.900 desaparecidos

Madrid, 1 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes por la noche, respecto al número de víctimas provocadas por la dana, que "es razonable pensar que vamos a tener más fallecidos" y ha añadido que "no se han barajado los datos de 1.900 desaparecidos".

Así lo ha manifestado el ministro del Interior en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena SER, recogidas por EFE, en las que ha detallado que "la actualización es que hay 207 víctimas acreditadas. Es imposible saber el número de desaparecidos y no sería prudente por mi parte dar una cifra".

"No se han barajado los datos de 1.900 desaparecidos, esas son las llamadas que recibe el 112 diciendo que no encuentran a sus familiares, pero eso obedece en su mayoría a los fallos de comunicación. Además, la gente que finalmente encuentra a sus familiares no lo reporta, por lo que no se pueden hacer esos vaticinios. Las valoraciones en ese sentido nos llevarían al error y no generarían confianza", ha explicado Grande-Marlaska.

El titular de Interior ha agregado: "Es razonable pensar que vamos a tener más fallecidos. No me gusta hablar de números probables. Hay muy pocas zonas, casi anecdóticas, a las que no haya llegado algún tipo de autoridad competente para practicar las labores de rescate".

Sobre la rapidez del despliegue de las fuerzas armadas, Grande-Marlaska ha subrayado que el ejército se ha desplegado desde el primer día y puesto a disposición de la comunidad autónoma, que es "la que tiene las competencias".

"Hemos ofrecido todos los medios disponibles que la CCAA requiera. Esa es nuestra función", ha añadido.

Preguntado sobre la posibilidad de declarar el estado de alarma, Grande-Marlaska ha dicho: "Nuestra función principal es estar motorizando con ellos la situación. Esto es una emergencia importantísima. El número de víctimas lo califica así. En nuestro país nunca ha habido una emergencia de nivel 3, siempre ha sido como máximo de nivel 2. La gestionan las comunidades, pero siempre con el apoyo del Estado. En el caso de que la comunidad entendiese que esto no es suficiente, podría pedir la absorción de la gestión al Estado".

Asegura el ministro que el Gobierno está "poniendo a disposición todos los medios para lo que la comunidad autónoma requiera. Si considera que no puede asumir la situación, lo puede manifestar para que el Estado central asuma la situación".

Respecto a los robos y pillaje que se producen, Grande-Marlaska se ha mostrado preocupado, pero asegura que han "ampliado la seguridad, sobre todo, en las zonas comerciales".

"Lo que sí me preocupa -ha agregado- son los valores de una sociedad que actúa así en estos momentos". EFE