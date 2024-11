Robles dice que mañana empezará la fase de rescate y que la "incógnita" está en los desaparecidos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que mañana jueves, aprovechando que las previsiones meteorológicas son mejores, se empezará la fase de búsqueda y rescate de las personas que todavía se encuentran atrapadas y desaparecidas que es, según la ministra, la "gran incógnita" en este momento.

Robles ha detallado que hay un total de 15 helicópteros y 18 drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se han recuperado 22 cuerpos y han rescatado a 110 personas con vida. "Se va a seguir toda la noche con estas labores, pero mañana, hay que empezar la segunda fase, que es la de búsqueda y rescate", ha señalado la titular de Defensa en una entrevista en 'Hora 25', recogida por Europa Press.

"Algunas personas están atrapadas, pero hay muchas otras que no sabemos si están desaparecidas o no. Es la gran incógnita en este momento, cuántas personas desaparecidas hay y, precisamente por eso, la UME va a poner en marcha el operativo porque no se puede actuar hasta que no haya una limpieza y el tiempo sea mejor", ha señalado, garantizando que esas labores se realizarán a partir de este jueves, junto con perros de rescate.

En este sentido, la ministra ha asegurado que tanto el Ejército de Tierra como el de Aire van a colaborar en las labores de rescate con la ayuda de helicópteros y drones. "Es agotador, es durísimo lo que están viviendo también las experiencias personales, pero garantizar que la UME va a estar volcada el tiempo que haga falta", ha señalado.

Dicho esto, Robles ha indicado que por el momento no le consta que haya problemas de desabastecimiento pero en caso afirmativo ha indicado que les ayudarían.

En este punto, la ministra ha explicado que la UME ha enviado a la zona varios psicólogos aunque ha admitido que no se puede abarcar toda la población. "Pero la incertidumbre de esas personas que no encuentran a sus familias, pues ese apoyo psicológico y también militar es necesario", ha subrayado.

"Es muy duro para todos y yo quiero aprovechar para enviar todo mi cariño, mi apoyo a la población y todo mi orgullo por la labor que realizan nuestros militares de la UME y del Ejército de Tierra y del Aire", ha concluido.

La DANA ha dejado al menos 95 víctimas mortales, 92 sólo en Comunidad Valenciana, y durante la tarde de este miércoles se centra en Cádiz, donde hay aviso rojo por lluvias y la previsión de que caigan al menos 120 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De cara a este jueves, estarán en aviso por lluvias o tormentas Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Extremadura o, un día más, la Comunidad Valenciana.