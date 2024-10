Feijóo pide al Gobierno declarar luto nacional y ve "despreciable" que el PSOE mantenga el Pleno de RTVE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno declarar luto nacional tras el temporal que afecta a España y que ya se ha cobrado más de medio centenar de víctimas. Dicho esto, ha calificado de "despreciable" que el PSOE haya suspendido la sesión de control en el Congreso pero mantenga el pleno urgente validar el proceso de renovación del Consejo de RTVE, una sesión de la que el Grupo Popular se ausentará.

"No podemos apuntarnos a la hipocresía de suspender el Pleno ordinario y automáticamente, sin ningún tipo de escrúpulo, convocar un Pleno Extraordinario con el único punto del orden del día, el control de la RTVE", ha afirmado en una comparecencia sin preguntas en la Cámara Baja.

Feijóo ha dicho que el PP no entiende "el respeto selectivo a las víctimas" con esa forma de proceder del Gobierno y ha calificado su actitud de "despreciable". "Sabía que este Gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. Así no se puede", ha finalizado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))