El jurado declara culpable al acusado de matar a sus dos hermanos en Los Santos (Badajoz)

Badajoz, 30 oct (EFE).- El jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de asesinar a sus dos hermanos en Los Santos de Maimona (Badajoz) en mayo de 2021, Rafael O.R, tras considerar que las víctimas no pudieron defenderse y que el procesado no tenía sus capacidades psíquicas mermadas.

Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado que el juez imponga la pena de 48 años de prisión -24 por cada delito de asesinato- que pedía en su escrito de acusación, mientras que el abogado de la defensa ha pedido la pena mínima que pueda establecerse dentro del veredicto determinado por el jurado.

El juez decidirá ahora la pena a imponer, que dictará la próxima semana, según ha expresado.

El veredicto, adoptado por unanimidad de los nueve miembros del jurado, ha descartado en primer lugar que las muertes se produjesen por parte de unos desconocidos que, ataviados con máscaras, entraron en el domicilio el 2 de mayo de 2021, tal y como alegaba el procesado.

El jurado sí ha considerado probado que ese día se produjo una discusión entre los hermanos, las cuales eran "constantes", tras la cual el acusado atacó de forma súbita a las víctimas sin que pudieran defenderse.

El juicio por estos hechos ha tenido lugar desde el pasado lunes hasta este miércoles, vista en la cual el acusado evidenciaba un deterioro físico importante, a diferencia del buen estado de salud y complexión corpulenta durante el momento de los hechos, una de las cuestiones en la que se ha centrado la fiscal durante el juicio.

La Fiscalía acusa al procesado de dos delitos de asesinato, cometidos "con alevosía" y con el agravante de parentesco, después de que tras una "fuerte discusión" con sus hermanos -Antonio y Francisco-, Rafael "les sorprendiera" y les golpeara en la cabeza y el rostro.

En el caso de Antonio, el procesado tapó además la boca con un papel y la cabeza con una bolsa para asegurarse de que moría.

El varón llevó posteriormente a los dos hermanos muertos a una habitación, a la que arrojó basura, y después tapó la puerta con diversos electrodomésticos y con un cartón, todo ello para ocultar los cadáveres.

Los fallecidos fueron hallados por la Guardia Civil días después, el 7 de mayo, no sin antes ser amenazados los agentes por el procesado, quien intentaba evitar que los efectivos accedieran al domicilio. EFE

jlr/fap/bal