Colau exige desde Palestina a España y Europa "pasar de las palabras a los hechos" con Israel

La exalcaldesa de Barcelona y coordinadora de los Comuns, Ada Colau, ha exigido al Gobierno de España y al resto de países europeos "pasar de las palabras a los hechos" con Israel ante sus ataques a la Franja de Gaza donde, ha asegurado, la humanidad está en peligro cada día.

En un acto en Ramala (Cisjordania) junto al eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha pedido hacer efectivos "hechos mínimos, hechos básicos" como un embargo total de armas, sanciones económicas y suspender relaciones con Israel, quien considera que está violando la legalidad internacional y los derechos humanos.

Ha denunciado la "impunidad" de Israel en el conflicto abierto en la Franja de Gaza que, según ha mantenido, supone no solo consecuencias graves para la población de Palestina, sino también para el conjunto de la humanidad, a quien pone en peligro.

También ha señalado que, ante esta situación, Europa presume de ser la gran defensora de la democracia y los derechos humanos en el mundo y España, de ser de los pocos países que ha reconocido el Estado de Palestina, si bien ninguno han desplegado un embargo de armas a Israel: "Esas armas que están asesinando a niños y a población inocente en Gaza, pero también aquí, en Cisjordania y en toda Palestina".

"Se pudo hacer con Rusia, pero no se puede hacer con Israel. No tengo palabras para describir la vergüenza que siento como ciudadana europea", ha añadido Colau, que ha hecho un llamamiento a la población europea que se siente igual que ella a reivindicar que no se siente representada por sus instituciones.

"DOBLE RASERO"

En este sentido, Asens ha criticado el "doble rasero" de los gobiernos occidentales al aceptar lo que dicen las instituciones europeas sobre Rusia pero ignorarlas cuando se pronuncian sobre Israel ante lo que, ha sostenido, la ciudadanía no se tiene que quedar de brazos cruzados.

"Es una hipocresía que los líderes occidentales lamenten las matanzas, pero sigan proporcionando las armas que permiten hacerlas. Es una hipocresía que los gobiernos occidentales acepten lo que dice la ONU sobre los asentamientos ilegales y sigan comprando los productos que se producen ahí", ha defendido.

También ha reivindicado su presencia en Palestina para denunciar que el derecho internacional y la idea de humanidad sigan siendo sepultadas en Gaza y en Líbano.

Ha instado al Gobierno de España, así como al resto de gobiernos comunitarios, a ser "punta de lanza" en la defensa de los derechos humanos aprobando una Ley de Comercio de Armas, si bien ha señalado a PP, Vox y Junts por defender a Israel en su genocidio, textualmente.

"ATAQUE INDISCRIMINADO"

Colau se ha referido al "ataque indiscriminado" que, asegura, sufrieron este martes la delegación en la que participan Asens y ella: "Llegaron soldados, no hablaron con nadie, directamente atacaron, lanzaron gases lacrimógenos, lanzaron granadas de sonido y pusieron en peligro la vida de las personas que estábamos allí presentes", ha relatado.

Ha afirmado haber vivido "en primera persona lo que el pueblo de Palestina sufre cada día" y ha indicado que tras el episodio recibió las llamadas del cónsul de España en Jerusalén y del secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores español, a quien respondió que estaban bien de salud pero reprochó no preocuparse por la sistemática violación de derechos humanos contra Palestina.