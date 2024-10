Tellado dice que "no consta denuncia" contra el alcalde de Algeciras pero que el PP trata de esclarecer los hechos

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que "no consta denuncia alguna" contra el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, después de que se haya difundido en redes un presunto caso de acosos sexual a dos compañeras de ayuntamiento. Sin embargo, ha destacado que el PP trata de esclarecer los hechos y ha contactado con ambas partes con ese objetivo porque no conoce si hay "veracidad". "Por lo tanto, seamos cautos", ha declarado.

Esta mañana, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado en una entrevista en esRadio que su partido ha pedido explicaciones a Landaluce y ha añadido que, tras hablar con él, este asunto se ha "aclarado".

"Ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede ocurrir", ha declarado Feijóo, para añadir que al PP no les pueden "acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada".

La reacción del presidente del PP se ha producido un día después de que el eurodiputado Alvise Pérez, líder de 'Se Acabó la Fiesta', señalase en redes sociales al regidor de Algeciras, con la difusión de pantallazos de chats privados.

DICE QUE EL PP ANDALUZ TRATA DE CONOCER LOS HECHOS

Al preguntar a Tellado qué ha actuación ha llevado a cabo el PP y si se ha activado algún protocolo del partido con Landaluce, Tellado ha explicado que el PP en Andalucía "está trabajando en conocer de primera mano los hechos, pese a que no consta denuncia alguna en este caso, ni pública ni privada".

"Eso es lo que nos diferencia con respecto a Sumar y al PSOE. Aún así, las partes han sido contactadas para conocer esas informaciones y en las próximas horas llegarán las conclusiones", ha dicho el portavoz 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso

ACOSO EXDIRIGENTE PSOE VALLADOLID

Tellado ha asegurado que por el momento no conocen si hay "veracidad" en esos hechos y, por lo tanto, ha pedido ser "cautos". Eso sí, ha marcado distancias con la forma de proceder del PSOE, aludiendo a un caso concreto de Elisa Abril, ex líder de Juventudes Socialistas en Valladolid.

Así, ha leído un tuit de Elisa Abril dirigido a Pedro Sánchez en el que, según ha dicho, acusa al Partido Socialista de "intentar silenciarla" y ha dicho que el edil socialista denunciado "ha sido condenado por acoso", criticando que pese a ello el PSOE no tomara medidas.

En este punto, ha echado en cara al líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, que esté pidiendo "contundencia" al PP por el caso del regidor de Algeciras cuando no les ha "dado tiempo a verificar los extremos de esa información" mientras el PSOE "recibió denuncias directas" y "no actuó".

UNA INFORMACIÓN "NO CONTRASTADA HASTA EL MOMENTO"

Al ser preguntado de nuevo qué ha alegado el alcalde de Algeciras después de que Feijóo haya dicho que el partido ha hablado con él y si ha negado los hechos, Tellado ha dicho que esa información "no ha podido ser contrastada hasta el momento".

Dicho esto, ha asegurado que el PP de Algeciras este lunes "emitió un comunicado" y ha agregado que poco más puede añadir el PP nacional "mientras el PP de Andalucía siga trabajando para esclarecer los hechos".

Interrogado también acerca de qué ha hecho el PP después de que un juzgado haya abierto investigación tras la denuncia contra el alcalde de Estepona (Málaga) por presunto acoso sexual, Tellado ha admitido que acaba de conocer esa información pero no ha podido "ni leerla". Por eso, se ha remitido a la oficina de comunicación del PP porque no le gusta "hablar de lo que no conoce".