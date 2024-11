Feijóo dice que el futuro de Sánchez "depende" de Aldama, Ábalos y Koldo y cree que este caso seguirá "creciendo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el futuro político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "depende" de tres personas: el conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, actualmente en prisión, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de éste, Koldo García. Tras augurar que este caso va a seguir "creciendo", ha vuelto a pedir la "dimisión irrevocable" del jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que hay "11 ministerios investigados, 15 delitos en los juzgados y cuatro causas judiciales" y ha subrayado que la legislatura ha ido avanzando de "escándalo en escándalo".

"Estamos con un Gobierno podrido y con un Gobierno que no tiene antecedentes en los 48 años de democracia en España, pero tampoco ningún primer ministro europeo", ha declarado, para añadir que Sánchez debería comparecer ante la prensa para ofrecer explicaciones a los españoles sobre "qué es lo que ha hecho" y después "presentar su dimisión irrevocable".

"ENCAUSADOS DOS DE LOS QUE IBAN EN EL PEUGEOT DE LAS PRIMARIAS"

Según Feijóo, Aldama "lo sabe todo", igual que el exministro Ábalos y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "El señor Aldama sabe si el señor Sánchez tiene negocios o no, los negocios de su mujer, a dónde iba el dinero que recolectaba, a quién se lo dio, si hay financiación ilegal o no del partido", ha declarado, para añadir que hay "unos señores que han acudido a un notario" para decir que "han llevado bolsas de dinero" a Ferraz.

"Hace falta tener una catadura moral especial para tener a tu mujer viajando con una persona, haciendo negocios con una persona, y financiando en parte su pseudocátedra y decir que a esa persona no le conoces", ha resaltado.

Según Feijóo, también lo "saben todo" Ábalos, Cerdán y Koldo. "Y eran los que iban con él en el Peugeot de las primarias, y de estos tres, de momento dos ya están encausados", ha relatado, para agregar que este caso evidencia que España está "en una situación límite y por menos un presidente debería de marcharse".

JUSTIFICA NO LLAMAR AÚN AL SENADO

Al ser preguntado por qué no han citado ya a Sánchez en el Senado, Feijóo ha indicado que si le hubieran citado a declarar no habrían podido interrogarle sobre "muchas de las cosas que están saliendo", como su vínculo con el empresario Víctor de Aldama, en prisión por el presunto fraude en los hidrocarburos.

"No podía haberle preguntado por el señor Aldama, no podía haberle preguntado por los viajes de su mujer con el señor Aldama, al que parece que no conoce, lo cual es sorprendente", ha afirmado, para preguntarse "cómo es posible que no conozca a un señor con el que se fotografía en el camerino de un mitin" y "todo parece indicar" que también "en la sede de Ferraz".

Es más ha apuntado a la posibilidad de que acudiera "a su restaurante a celebrar el cumpleaños" de Ábalos. "¿Cómo que no conoce usted este señor? Pero si solamente tiene que preguntarle a su mujer, con la que viaja y con la que financia su pseudo cátedra", ha exclamado.

Feijóo ha admitido que al PP le "interesa el uno de la trama" que, a su juicio, es Pedro Sánchez, si bien ha admitido que, al haber "11 ministerios" implicados se van conociendo datos de más personas como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, a su entender, dio un "chivatazo al señor Koldo advirtiéndole que estaba siendo investigado", "ha hecho nombramientos para intentar controlar el sumario y la instrucción del mismo" y "ha intentado controlar la actividad de la UCO".

Feijóo ha señalado que han conocido lo que ha ocurrido con las mascarillas en la pandemia pero ha augurado que habrá otro tipo de "prácticas" en el Ministerio de Fomento, que es el "primer inversor del Estado". Según ha dicho, no es solo las mascarillas sino que están ante "una trama en un ministerio" donde se manejan "miles de millones de euros".

"Lo cierto y verdad es que nunca hemos tenido a un presidente de Gobierno en ejercicio tan cercado por la corrupción. Jamás en la historia de nuestro país", ha manifestado, para aludir después al llamado 'caso Errejón', del que a su entender, se han ofrecido "tres versiones distintas" de "los mismos hechos".

Por todo ello, ha asegurado que están ante "supuestos que irían a caer a cualquier Gobierno" y ha pronosticado que "seguirá creciendo". Es más, ha dicho que Sánchez "depende de tres personas" desde el punto de "vista criminal": Aldama, Koldo y Ábalos.

"Su futuro político, su Gobierno, el Partido Socialista, dependen de lo que digan tres personas: uno en prisión incondicional, otro a punto de ser imputado por el Tribunal Supremo y otro salsa de todos los sumarios", ha enfatizado, para añadir que "desde el punto de vista político, la legislatura sigue dependiendo del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"SÁNCHEZ HA PERDIDO UN ENORME CRÉDITO INTERNACIONAL"

Ante este panorama, Feijóo ha afirmado que el PP está "preparado" y "activado" para "cualquier supuesto", desde el adelanto electoral hasta una legislatura con o sin Presupuestos. " "El PP no puede esperar a que el gobierno deje de delinquir para presentar sus propuestas", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno "ha perdido un enorme crédito internacional" y ha añadido que en la UE "ya le conocen". "Hay primeros ministros que se sientan con el señor Sánchez en el consejo, sabiendo que su mujer está imputada por dos delitos de momento, corrupción en los negocios y tráfico de influencias", ha apostillado, para agregar que "podría caer" también el de apropiación indebida.

El líder del PP ha dicho que en Europa esto "no es posible y no puede aceptarse como una cuestión normal". "Yo no sé si el señor Sánchez va a caer o no. Es evidente que no tiene ni principios ni moral porque engaña de forma constante y continua", ha apostillado.