Marlaska critica la "falta de escrúpulos" por la publicación de la foto "sin transfondo" de Sánchez y Aldama

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado la "falta de escrúpulos absoluta" por la publicación de la foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', esgrimiendo que es una noticia "sin trasfondo" que lo único que busca es "enfangar todo" y generar "un clima de hostilidad hacia el Gobierno".

Así lo ha manifestado Marlaska en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser cuestionado sobre cómo ha recibido la Moncloa la imagen publicada por 'El Mundo' el domingo en la que se ve a Sánchez fotografiado junto a Aldama en un acto del partido en febrero de 2019 cuyo autor es Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

"Pues como decirlo, ya es el hartazgo, es la publicación de noticias que no tienen ningún trasfondo que no tienen ningún contenido y cuya única finalidad es tratar de enfangar todo y tratar de generar un clima de hostilidad hacia el Gobierno cuando no se tiene ningún proyecto de proyecto político, cuando simplemente hay una ausencia de todo y una falta de escrúpulos absoluta", ha sentenciado.

Marlaska ha explicado que la foto tuvo lugar en un mitin, y que en estos actos acuden infinidad de personas y "el presidente del Gobierno se saca cientos de fotos, por no decir miles", por lo que en su opinión la imagen "no tiene evidentemente ninguna significación".

Lo que sí la tiene, según el ministro del Interior, es la foto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "no de un simpatizante o de alguien que se la pide en la calle", sino de "alguien con quien comparte vacaciones e intimidad" y que se trata de "un narcotraficante". "Llevamos años pidiéndole explicaciones a esa fotografía y a esa concreta intimidad cuál es su respuesta es el silencio", ha añadido.

CONMOCIONADO POR EL 'CASO ERREJÓN'

En otro orden de cosas, ha admitido que las acusaciones de violencia sexual contra el ya exportavoz en el Congreso de Sumar Íñigo Errejón ha provocado una "conmoción importante" en el seno del Gobierno, ya que como Ejecutivo progresista "las políticas feministas están en su ADN, en su núcleo duro".

Eso sí, ha reivindicado que la coalición de Gobierno tiene aún por delante dos años y medio de legislatura y que debe de seguir avanzando en políticas feministas "de una forma clara y evidente". También se ha referido a la investigación interna abierta por Sumar, calificando como "imprescindible" que sea "rápido" y permita que se asuman responsabilidades.

Sobre si conocía con anterioridad las actitudes machistas de Errejón, Marlaska ha asegurado que "para nada" y que, de hecho, en el primer minuto tras la noticia de su dimisión pensó que "obedecía a un cansancio por la situación política actual". "Cuando tuve conocimiento de por dónde podían ir las causas realmente para mí fue un shock", ha zanjado.