La Xunta, "decepcionada" por salir de la preparatoria sin fecha cerrada para la Conferencia de Presidentes

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha manifestado que, tras entrar "con mucha ilusión" en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, ha salido "bastante decepcionado" porque no se ha cerrado una fecha concreta.

Así, aunque el Ejecutivo central ha accedido a introducir asuntos planteados por las autonomías, entre ellas Galicia, en el orden del día, y se ha comprometido a que la Conferencia sea antes de que acabe el año, el conselleiro ha advertido que, si no hay fecha cerrada, los temas son "prioritarios" hoy, pero pueden "dejar de tener actualidad" y ser preciso introducir nuevas cuestiones.

Así las cosas, ha asegurado que Galicia y "la mayor parte" de las comunidades han sentido "bastante decepción" en relación a que el Gobierno no acudiese con una fecha cerrada al encuentro de este lunes.

"Dicen que se comprometen a que sea antes de final de año, pero no tiene ningún sentido que después de tantos meses, llevamos casi mil días sin celebrar esta Conferencia, después de haber sido pedida por más de diez comunidades, y presentar un contencioso administrativo, hoy nos convoque y no nos den fecha. No tiene sentido", ha advertido.

Sobre los argumentos planteados por el Gobierno para no dar fecha, ha asegurado que desconoce los motivos y ha insistido en que contaban que el Gobierno llevase una propuesta concreta, aún asumiendo que ante una cita que reúne a 17 mandatarios y al presidente Pedro Sánchez es "imposible" que "a todo el mundo" le vaya bien.

DUDAS DE QUE EL GOBIERNO CUMPLA

"Ya veríamos como las comunidades tendríamos que adaptar nuestra agenda, es lo normal", ha esgrimido, antes de recordar que los recursos planteados ante el Tribunal Supremo "siguen vigentes" y de poner en duda que el Gobierno vaya a cumplir el compromiso de que se celebre antes de que finalice este año.

"Se nos dijo que tendría que ser antes del 20 de diciembre. Teniendo en cuenta que hay que convocarla, casi no hay tiempo ya y lo normal sería que hoy hubiesen traído una fecha, pero no fue así. El ministro también había dicho en el mes de julio que se iba a celebrar y no fue así. Los compromisos de que se iba a celebrar antes nunca se cumplieron y no tenemos nada que nos haga pensar que esta vez sí se hará", ha lamentado.