Feijóo acusa al Gobierno de recurrir a Ayuso para no hablar de su "corrupción": "Por supuesto que la apoyo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la "técnica pueril" e "infantil" del Gobierno de recurrir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para no hablar de la "corrupción a borbotones" que le afecta, pero ha avisado que él no se va a "despistar" de lo que importa a los españoles. Dicho esto, ha expresado su respaldo a la presidenta madrileña tras su decisión de no acudir este viernes a una reunión con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa.

"Por supuesto que apoyo a la presidenta", ha afirmado Feijóo en una comparecencia en el Congreso, donde ha señalado que en la conversación que mantuvo con ella el pasado domingo --en la que ella le comunicó su decisión-- ya le trasladó que "lo entendía".

Así se ha pronunciado al ser preguntado si, pese a ese respaldo a Ayuso, considera un error que no acuda a esa reunión en La Moncloa con el jefe del Ejecutivo. En septiembre Feijóo afirmó que él acudió a "todas las reuniones" con "Zapatero, Rajoy y Sánchez". "Un presidente de una comunidad no elige al presidente del Gobierno que le toca. Por tanto, no veo ningún riesgo al respecto. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, creo que comete un error", apostilló en una entrevista en El Mundo.

Después de la polémica abierta estos días tras ese plante de Ayuso a Sánchez, Feijóo ha criticado que para el Gobierno, en medio de la "corrupción a borbotones" que están viviendo o "miles de pasajeros atascados en los trenes", la "cuestión" sea "la señora Ayuso".

"Yo llevo algunos tiempos en política y le puedo asegurar que no me voy a despistar", ha asegurado, para añadir que lo que quieren saber los españoles es "lo que está pasando" en el Gobierno de Pedro Sánchez.

"DESDE EL PUNTO DE VISTA ANÍMICO" NO ESTÁ EN CONDICIONES DE IR

Dicho esto, ha trasladado su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si es que desde el domingo que comentamos esa decisión, le dije que, por supuesto, lo entendía. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no voy a entender cuando una persona es atacada y perseguida de forma constante y sistemática?", ha exclamado.

Feijóo ha indicado que la llamó "corrupta" el propio presidente del Gobierno y varios ministros insisten, aunque no tiene "ninguna cuestión pendiente en un juzgado", que es "una corrupta". Además, ha criticado que a su pareja le llamen "delincuente confeso".

"¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones?", ha preguntado.

El líder del PP ha insistido en que él no se va a "despistar" ante esta "técnica tan pueril" y tan "infantil" del Gobierno para "intentar desviar el asunto". "Para descalificar a la presidenta Ayuso el Gobierno es muy valiente, pero para vivir en una montaña de corrupción el Gobierno es muy cobarde", ha aseverado.

Feijóo ha asegurado que él está "a lo que le importa a los españoles". "Tener un presidente acosado por la corrupción sí le importa a los españoles", ha manifestado, para añadir que Ayuso ha "dado las explicaciones correspondientes". "A mi el primero", ha zanjado.