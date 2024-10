El Congreso pide cesar a los cargos que hayan colaborado con el 'caso Koldo', con PSOE a favor y Sumar en contra

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles exigir al Gobierno el cese de todos los altos cargos que hayan colaborado activamente con los miembros del 'caso Koldo', una iniciativa del PP que ha salido adelante con el apoyo del PSOE y el voto en contra de Sumar.

Se trata de uno de los puntos incluidos en la moción consecuencia de la interpelación que el PP dirigió la semana pasada al ministro del Interior, y que ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE, Vox, ERC, PNV, BNG y UPN, mientras que Bildu, Junts y Coalición Canaria han optado por abstenerse y Sumar y Podemos han votado en contra.

Pero no ha sido el único punto que ha salido adelante, de los siete que incluía dicha iniciativa; el Congreso también se ha mostrado a favor de reclamar al Ejecutivo que colabore activamente en todas las investigaciones judiciales y defienda la labor de los jueces y magistrados españoles, así como que exprese su absoluto respeto por todas las decisiones judiciales. Un punto en el que el PSOE ha vuelto a votar a favor junto con PP y Vox, mientras que Sumar ha votado en contra.

EL DISPOSITIVO PARA RECIBIR A DELCY

La Cámara Baja, gracias al 'sí' de PP, Vox, UPN, BNG y un diputado del PNV, también ha instado al Gobierno a dar cuenta del dispositivo policial extraordinario autorizado por el Ministerio del Interior que tuvo lugar en el aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2022.

Asimismo, el Congreso pide, en otro de los puntos, completar el proceso de auditoría interna sobre los procedimientos de contratación con la empresa Soluciones de Gestión que inició en el Ministerio de Transportes, extendiéndolo a los contratos que se formalizaron con dicha empresa por parte de otros ministerios como Sanidad o Interior, a la vista de que el informe de la UCO y la propia auditoria del Ministerio de Transportes revelan el mismo modus operandi en los citados ministerios.

Por último, con el voto favorable de PP, Vox, UPN y Junts, el Congreso ha dado luz verde a pedir al Ejecutivo que inicie una investigación en el Ministerio del Interior para esclarecer las irregularidades o delitos cometidos en relación con las posibles filtraciones a miembros del Gobierno e integrantes de la trama corrupta sobre investigaciones judiciales en curso.

Sin embargo, el Congreso ha rechazado dos puntos de la iniciativa presentada por los 'populares' gracias al voto en contra del PSOE y sus socios, en los que se reclamaba al Gobierno informar sobre los motivos reales del cese del exdirector de la Guardia Civil y pedir disculpas a todos los españoles por la degradación de las instituciones que suponen los presuntos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo.

PP: LOS BULOS YA SON UNA TRAMA

Durante el debate, el encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado Pedro Muñoz quien ha reprochado a los socialistas que lo que decían que eran "bulos" hoy se ha convertido en una "trama de corrupción" y en una imputación al exministro José Luis Ábalos. "Por muchas aspas que ustedes muevan, no podrán parar el enorme meteorito que se les está viniendo encima porque el verdadero problema es que el Gobierno no sólo no está colaborando para que se sepa la verdad, sino que ha maniobrado para ayudar y proteger a los implicados", ha remarcado.

Al igual que el portavoz de UPN, Alberto Catalán, que también cree que la situación del Ejecutivo socialista es "dantesca" y que hablar de "sanchismo" es sinónimo de "corrupción", y aunque ha rechazado recurrir al "y tú más", ha dicho que la situación actual está propiciada también por aquellos socios que "guardan silencio".

De su parte, el diputado de Vox José María Sánchez, aunque considera que son numerosas las "fechorías" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cree que el PP "no es ajeno" a este asunto. "Comparten esa corrupción, y la han compartido porque no pueden ustedes negar que hay tres ministros de los Gobiernos, señor Aznar, condenados por corrupción por los tribunales españoles", ha reprochado.

EL "PING PONG" DE LA CORRUPCIÓN

Una postura similar a la de la diputada de Podemos Martina Velarde, quien ha reprochado que el PP y PSOE estén "encantados" con un "ping pong infinito" de casos de corrupción. "Vuelve la pura esencia del bipartidismo", ha resaltado y ha concluido advirtiendo al PP que "no tiene legitimidad" para dar lecciones de corrupción.

El diputado de Sumar Enrique Santiago también ha censurado que el PP insista en hablar de corrupción cuando "no pueden dar lecciones de ética a nadie" porque lo que, a su juicio, hacen es "degradar" la democracia con el mismo discurso "autoritario e intolerante" de la "ultraderecha". "Que el 'caso Koldo' se deba investigar a fondo y cesar a cualquier acusado de corrupción también si afecta al PSOE, no justifica las barbaridades de esta moción", ha concluido.

Finalmente, ha sido el diputado del PSOE David Serrada quien ha tomado la palabra y ha recordado a los 'populares' que "perdieron el Gobierno por corruptos" y ha empleado su intervención en enumerar los casos en los que se ha visto implicada la bancada 'popular'. "No están para dar lecciones a nadie, ¿lo entienden?", ha recalcado.