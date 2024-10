El PP subraya que la ley de Conciliación de Feijóo ofrece "soluciones" mientras Sánchez sólo busca mantener el poder

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible de la dirección nacional del PP, Paloma Martín, ha destacado que mientras que la Ley de Conciliación que plantea el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ofrece "soluciones" y "alternativas reales" a las necesidades de las familias, el socialista Pedro Sánchez sólo busca "mantenerse en el poder a toda costa".

"El Partido Popular siempre está pensando en las respuestas a los problemas reales, mientras que tenemos un gobierno que lo que hace es mantenerse en el poder a toda costa, obviando el interés general y centrándose tan sólo en su interés personal, que es el del señor Sánchez", ha espetado.

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios este lunes con motivo de una visita realizada al Centro de Educación Infantil Rainbows Kids de Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde ha remarcado que la conciliación y la defensa de las familias "siempre ha sido una política activa del Partido Popular".

"Nosotros venimos a hablar de los problemas de la gente, de lo que le preocupa a las familias, a esas familias que quieren conciliar su vida laboral con la vida familiar, porque nosotros anteponemos el interés general al interés particular", ha subrayado Paloma Martín, "frente a un gobierno que está empeñado en mantenerse en la Moncloa a toda costa, simplemente por un interés particular, el de Pedro Sánchez, pese a que está rodeado de corrupción en su entorno, en su gobierno y en su partido".

En este sentido, tras insistir en que "cuando las familias quieren saber qué se puede ofrecer desde los partidos políticos, miran al Partido Popular", Martín ha destacado la Ley de Conciliación de su formación, que contiene medidas "importantes" como la "gratuidad", de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, o que el permiso por maternidad y paternidad puedan cogerse "en distintos momentos y no estén sujetos a la rigidez".

También propone el PP en su ley, según ha recordado, incrementar las bonificaciones por maternidad de los 1.200 euros actuales a los 1.800 euros, "porque para el Partido Popular la familia es lo importante".

DIFICULTADES

De este modo, haciendo referencia a algunos estudios que apuntan que "las madres no tienen más hijos porque no pueden, no porque no quieren", así como que las mayores dificultades para formar una familia son "el acceso a la vivienda, la falta de recursos económicos, y la conciliación", Paloma Martín ha recalcado que para el Partido Popular la conciliación es un tema "clave".

"Es un tema en el que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos", ha aseverado, al tiempo que ha defendido que la ley sobre esta materia que plantea su partido "va a dar soluciones y alternativas reales a esas familias, a esos jóvenes que quieren independizarse, que quieren tener hijos y que ven que hay enormes dificultades".

MEDIDAS DEL GOBIERNO DE GUARDIOLA

Por su parte, la vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura, Teresa Tortonda, ha destacado las "soluciones" que está aplicando el Gobierno regional de María Guardiola en materia de conciliación y corresponsabilidad familiar como "objetivo básico".

"Desde el Gobierno de la presidenta María Guardiola, siempre ha sido un objetivo básico el poder dar respuestas a las familias, a los padres, para que sigan trabajando, para que puedan seguir teniendo sus vidas, pero también tener unos recursos, indudablemente, que puedan satisfacer esa conciliación y esa corresponsabilidad", ha espetado.

Entre otras medidas, ha destacado así el Plan Concilia, que según ha resaltado es un programa de colaboración económico municipal que anteriormente estaba presupuestado con siete millones y que ahora en estos presupuestos se han presupuestado con más de nueve millones de euros.

También ha valorado las ayudas a las familias de 200 euros mensuales puestas en marcha por la Junta de Extremadura para hacer uso de centros de educación infantil, y que a su juicio ayudan a mantener "nichos de empleo", así como a "crear riqueza" en un sector feminizado. "Tenemos 4.000 mujeres más que se han incorporado al empleo, a crear esa riqueza en nuestra comunidad autónoma", ha incidido Tortonda.

En la misma línea, ha resaltado las medidas de apoyo y de contratación a personas dentro del entorno doméstico, y que podrán llegar a 400 familias.

Mientras, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha puesto de manifiesto "la importancia de la gratuidad de las guarderías", al tiempo que ha subrayado que los alcaldes saben "muy bien" cómo adoptar medidas con respecto a la "conciliación familiar".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata pone en marcha campamentos en los periodos de vacaciones y talleres infantiles que fomentan una natalidad "necesaria" en una sociedad que, según ha añadido, está "bastante envejecida".