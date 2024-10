Abascal, dispuesto a apoyar una moción de censura si es para convocar elecciones y sin cesiones a los independentistas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular si es para una convocatoria "inmediata" de elecciones, independientemente de quién la apoye, y "si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo".

"Nosotros lo que apoyaríamos es la convocatoria inmediata de elecciones. Nos da igual quién vote a favor, la coincidencia en el voto no es un problema para nosotros, ocurre muchas veces en los parlamentos. El problema es que nosotros no queremos ningún tipo de acuerdo con Junts, ni por nuestra parte ni por parte de aquellos que son los responsables en esta legislatura de presentar esta moción de censura. No sabemos si lo harán, están estirando mucho este debate", según Abascal.

Lo ha indicado este domingo a los medios de comunicación minutos antes de la protesta que un centenar de asociaciones de la sociedad civil ha convocado en la Plaza de Castilla de Madrid para reclamar unas elecciones generales y a la que han acudido también miembros del Partido Popular.

Abascal ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita estar en el poder para defenderse de la acción de la justicia y que pacta "con quien sea y entrega lo que sea para eludir ser condenado por corrupción". "Va a ser difícil que caiga", ha reconocido Abascal preguntando por qué tendría que pasar para que "caiga" el Gobierno de Pedro Sánchez.

Abascal ha asegurado que Sánchez "está dispuesto a utilizar cualquier herramienta que tenga su alcance" para continuar en la Moncloa y ha acusado al Partido Popular de facilitar su permanencia: "Alguna de las cuales (herramientas), por cierto, las ha puesto en su mano el Partido Popular entregándoles el Tribunal Constitucional".

Ha añadido que "no hay nada que pactar con este Gobierno, ni repartirse los jueces, ni las comisiones parlamentarias, ni acuerdos en Bruselas con Pedro Sánchez".

Vox va a seguir haciendo "todo lo que ha hecho hasta ahora", según el líder del partido, quien ha destacado que pese a no tener en su mano la herramienta de la moción de censura, sí se ha personado en los tribunales como acusación popular.

"Nosotros no pedimos la dimisión de Marlaska o de Puente, queremos la dimisión del Gobierno en pleno", ha apostillado Abascal.