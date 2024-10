Podemos avisa que también son clave como Junts y se distingue de Sumar: "Cuando no eres exigente el PSOE te va comiendo

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha advertido al Gobierno de que sus votos son claves como los de Junts para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha reivindicado, frente a Sumar, como la izquierda "exigente" para empujar al PSOE a avances sociales, dado que sin capacidad para marcar "perfil propio" los socialistas "te acaban comiendo".

Por otro lado, ha apuntado que ve "motivos sobrados" para cesar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y no descarta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera prescindir de ella aunque eso no sería la solución al problema, pues reclaman un cambio tanto de nombres como de políticas en el Ejecutivo.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, ha asegurado que es obvio que el Gobierno necesita los cuatro diputados morados en el Grupo Mixto para sacar adelante las cuentas públicas o una ley orgánica, por lo que sus votos deben negociarse.

De hecho, ha avisado de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla como si tuviera los apoyos ya para sacar adelante los Presupuestos, cuando la realidad es que el Gobierno no les ha presentado su propuesta ni han hablado con ellos para negociar.

Por tanto, el dirigentes de Podemos ha desgranado que si el Ejecutivo quiere avanzar en derechos sociales podrá contar con ellos, pero ya han dejado claro que cuando se presentan "recortes" están decididos a votar en contra como cuando tumbaron el primer decreto de la reforma del subsidio de desempleo por la merma de cotización a los beneficiarios mayores de 52 años.

Es más, Sánchez Serna ha confrontado que el PSOE "echó" a Podemos del Gobierno porque no les gustaba que hicieran "mucho ruido" para exigir el cumplimiento del acuerdo de coalición la pasada legislatura, al achacarles que "preferían otro tipo de izquierda que obedeciera más", en clara alusión a Sumar.

"Yo creo que cuando no eres una izquierda exigente con el PSOE, cuando no marcas un perfil propio (...) pues el PSOE te va comiendo. En ese sentido, Podemos seguimos siendo una izquierda que hace ruido y que no regala sus votos al PSOE, sino que exige y consigue cosas y en eso también estamos para los próximos meses", ha sentenciado.

NO DESCARTA QUE SÁNCHEZ PUSIERA PRESCINDIR DE ISABEL RODRÍGUEZ

Por otro lado, en materia de vivienda y sobre sus perspectivas ante la comparecencia de la ministra del ramo el próximo día 23 en el Congreso, ha señalado que Podemos no tiene muchas esperanzas con su discurso dado que, bajo su criterio, en lo que va de legislatura el Gobierno no ha hecho una sola medida efectiva para frenar la especulación.

Por el contrario, ha recriminado que la ministra se decanta por iniciativas que favorecen a los grandes propietarios, como con el bono joven de hipotecas, y que ante la emergencia habitacional es necesario un "giro de 180 grados" para que los morados puedan apoyar lo que plantea el Ejecutivo.

De cara a dicha comparecencia harán propuestas como aplicar una moratoria de pisos turísticos u obligar a los fondos de inversión que sean grandes propietarios de pisos a poner, al menos, la mitad de sus inmuebles a alquiler social.

Cuestionado sobre si ve al presidente prescindiendo de Isabel Rodríguez, Sánchez Serna ha respondido que esa posibilidad podría ser una "salida muy propia del PSOE", pues quitando a la ministra "deja pasar el balón" para que llegue otra persona "que de nuevo no haga nada".

"Sabemos que esta ministra no ha hecho nada y habría motivos sobrados para su sustitución, pero no nos sirve (...) Lo que hay que hacer fundamentalmente es cambio de nombres pero también cambios de políticas", ha apostillado.

Respecto a si piensan que la Ley de Vivienda, que impulsó también Podemos la anterior legislatura, está teniendo los efectos que esperaban, el diputado ha dicho que lo que hace falta es aplicarla y que el Ejecutivo debe obligar al PP a aplicar la regulación de precios del alquiler en las comunidades donde gobierna. Y para ello cree que puede haber muchas fórmulas como condicionar la transferencia de fondos estatales a ese requisito.

EL PSOE PENSÓ QUE COMPRABA "PAZ" AL PACTAR EL CGPJ CON EL PP

Sobre si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir de su cargo tras la apertura de una causa contra él por presunto delito de revelación de secretos, Sánchez Serna ha opinado que esto esta es la respuesta de sectores judiciales contra el PSOE, que pensó que podía "comprar paz" con el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

A su juicio, en muchos países del mundo se está viendo que hay estamentos del Estado que "no emanan de la soberanía popular" y que se convierten en la "oposición más fuerte y también a veces más tramposa contra los gobiernos progresistas".

En cuanto al caso 'Koldo', ha sostenido que la corrupción es una característica del bipartidismo y aboga por crear una ley para asegurar que los partidos políticos son responsables subsidiarios de posibles tramas que les afecten, para asegurar así que devuelven "hasta el último euro robado a la ciudadanía".