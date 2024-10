El PP ve la moción de censura "más necesaria que nunca" y lamenta que Junts o PNV no estén "incómodos con la corrupción"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que "la moción de censura hoy en España es más necesaria que nunca", si bien ha remarcado que su partido no quiere "engañar a nadie" porque no dispone de la mayoría necesaria en el Congreso. "Y entre otras cosas, no tenemos los números porque todos los grupos que sustentan al Gobierno callan", ha reprochado.

En este escenario, ha sostenido que "es un buen momento para interpelar a Sumar, a Junts, a ERC, al Partido Nacionalista Vasco": "¿No están incómodos con la corrupción? ¿No están incómodos con todo lo que está sucediendo y con todo lo que sabemos que vamos a conocer? Lamentablemente no lo parece", ha manifestado a preguntas de los periodistas en València.

Sémper ha respondido así a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz retando al PP a presentar una moción de censura como la "única bala" que le quedaría para intentar tumbar al Gobierno.

Frente a esta petición, ha instado a Díaz a "mirarse en un espejo y preguntarse por qué está callando ante los casos de corrupción que acechan a su gobierno", al tiempo que ha recordado "una época no demasiado lejana en la unas formaciones de izquierdas venían a asaltar los cielos, señalaban la casta y venían a cambiar las cosas en la política".

"Resulta que ha sido pisar moqueta y olvidarse de todo aquello y callar ante la corrupción que acecha y que interpela al gobierno de Pedro Sánchez", ha recriminado, y ha subrayado que la también ministra de Trabajo "queda desacreditada para interpelar al PP por nada" si no responde "por qué calla ante la corrupción".

"TENEMOS MUCHAS GANAS DE GANAR A SÁNCHEZ"

Preguntado por las declaraciones del portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, afirmando que hay que hacer todo lo posible para derribar al Gobierno, Sémper ha asegurado que comparte "esta voluntad" porque considera que "España necesita un buen gobierno", que el PP quiere "representar con toda humildad".

"El Partido Popular está comprometido en ganar a este gobierno; no voy a ocultar que tenemos muchas ganas de ganar a Sánchez y que haya un cambio en España", ha manifestado, y ha remarcado que no es "por el bien del PP" sino por centrarse en resolver los problemas de los españoles.

Y es que ha constatado que "llevamos un año de legislatura en el que solo hablamos de los problemas de los políticos: "¿Cuál es el estado de ánimo de Junqueras o de Puigdemont? Que si Sánchez para arriba, si su mujer para abajo, si el entorno de Ábalos. Oiga, basta ya".