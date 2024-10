Lobato exige disculpas a Ayuso tras su "barriobajera" intervención donde tachó al PSOE de "mafiosos"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pida disculpas al PSOE tras su "barriobajera" intervención en la Asamblea donde ha tachado al PSOE de "mafiosos".

Ha cargado en los pasillos de la Cámara contra una presidenta que ante una pregunta en la sesión de control del Pleno sobre empleo juvenil responde "todavía más barriobajera que nunca" con descalificaciones al PSOE.

Ayuso cargaba en su respuesta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, con ella. "Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario", lanzaba.

Lobato ha calificado posteriormente de "absolutamente vergonzoso" este discurso y ha afeado, además, que lo haya hecho el PP de Madrid. "Ya saben que yo el y tú más no lo uso en la vida (...) Se lo he dicho a la cara aquí ha habido imputados durante mucho tiempo y no solo uno, alguno más del PP y yo no he abierto la boca", ha insistido Lobato, quien, como hiciera en el hemiciclo, ha recalcado que se refiere a sentencias contra cargos 'populares'.

Ha situado a Ayuso en el lado contrario, ya que "sin un solo caso con condena" y "ni siquiera imputaciones" se dedica a acusar a "un partido con 145 años de historia que ha dado la talla en los momentos difíciles" que es una "organización criminal".

"No solo es falso, sino que es una vergüenza en términos democráticos que una institución como es la Presidencia de la Comunidad Madrid se dedique a hacer esto en vez de dedicarse a resolver los problemas de los jóvenes", ha espetado Juan Lobato. Ha concluido instándola a "dedicarse de una vez por todas a su trabajo que no mueve un dedo para resolver ninguno de los problemas que son su competencia".