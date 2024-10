Tudanca defiende un PSOE en el que la voz de los militantes "sea la que decida y no cuatro en un despacho de Madrid"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido este miércoles la necesidad de tener un partido en el que la voz de los militantes "sea la que decida y no cuatro en un despacho de Madrid", y si bien ha reconocido que han sido unos "días convulsos", ha confesado que le hubiera gustado "que no llegara la situación a este punto" pero no se "resigna" a tener un PSOE "unido y fuerte".

En declaraciones a los medios al inicio de una reunión con militantes en Burgos, el líder socialista ha asegurado, a raíz de la suspensión por parte de Ferraz del proceso de primarias que quiso emprender en la Comunidad, que "han sido muchas las agrupaciones del partido que han pedido que acudiera a hablar y explicar los hechos con transparencia".

Del mismo modo, el político burgalés ha abogado por contar con un partido "autónomo, que defienda y piense en Castilla y León, y solo en Castilla y León", razón por la que ha recordado que a esa tarea se ha dedicado en estos últimos años y ha reconocido que desde los órganos estatales del PSOE les "han quitado la posibilidad de decidir".

Por esta razón, ha pedido que se la "devuelvan cuanto antes", si bien ha pedido "tranquilidad". "El resto lo hablaremos dentro, donde se debe hacer, en los órganos del partido", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que no ha recibido llamada alguna de Ferraz.

Desde su posición, ha recalcado que no se cansará de "llamar al diálogo" y ha confesado que le hubiera gustado "que no llegara la situación a este punto", pero no se resigna a tener un PSOE "unido, fuerte, que ha hecho frente al primer gobierno de extrema derecha de la historia de España".

ANTEPROYECTO

En otro orden de ideas, Tudanca ha asegurado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco acaba de presentar un anteproyecto de cuentas regionales "fake, unos presupuestos falsos".

En este marco, Luis Tudanca ha reconocido que no ha decidido aún presentarse, puesto que ha explicado que "no es ese" su afán y ha recordado que en los años que lleva al frente del PSOE regional no ha pensado en sí mismo "en todos estos años".

Al hilo, ha subrayado que mantiene su compromiso, "donde sea, como secretario general o como el militante de base, que también un día fui y que volveré a ser en algún momento".

El socialista ha afirmado que se siente "absolutamente respaldado" por la portavoz del partido y secretaria provincial de Burgos, Esther Peña. Ha reconocido que con ella comparte "la misma manera de entender la política desde hace muchos años".

Tudanca se va a reunir en los próximos días con aquellas agrupaciones provinciales que se lo pidan. Pero esto no significa que el respaldo que obtenga sea un factor que le lleve a presentarse o no a las primarias para volver a ser secretario general en Castilla y León y ser candidato a la Junta de Castilla y León.