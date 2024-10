PP acusa a Sánchez de retirar al embajador de Argentina por "vanidad" y pide su regreso

Madrid, 16 oct (EFE).- El PP ha reprochado a Pedro Sánchez que haya retirado al embajador español en Argentina por una cuestión "que afecta a su vanidad", recalcando que ha hecho lo que no hizo ni con Venezuela ni con México, donde el rey no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y "no pasa nada".

Una crítica que ha hecho el senador del PP Íñigo Fernández al defender una moción de su grupo instando al Gobierno a mejorar las relaciones con Argentina en la comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta, donde ha argumentado que hay "una doble vara de medir" en la gestión de las relaciones exteriores según el color ideológico de los países.

A juicio del senador, "es difícil encontrar una crisis más absurda que esta" y que tiene su origen, según ha recordado, en los comentarios del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el presidente argentino, Javier Milei, de quien dijo que parecía que había consumido "no se qué sustancias".

"Palabras inaceptables", como también fue "injustificada" la respuesta de Milei insultando a Sánchez y a su esposa, ha subrayado el senador que ha urgido a salir cuanto antes de esta crisis que ya dura seis meses.

La réplica del senador socialista Amaro Huelva en esta moción, que ha salido adelante por la mayoría aplastante del PP, se ha centrado en cargar contra el PP "por hablar más del Gobierno dentro y fuera" de España en contraposición con el PSOE que -ha dicho- siempre se ha puesto del lado del Ejecutivo cuando ha estado en la oposición.

Con otra de las mociones del PP aprobadas, este partido ha manifestado su disconformidad con el papel "legitimador" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen venezolano y la "encerrona" que sufrió el líder opositor Edmundo González en la Embajada de Caracas, como ha asegurado Fernández. Según su relato, cuando iba a empezar "la sesión de tortura" el embajador se fue al cuarto de baño.

Sobre la labor de observador de Zapatero en las elecciones venezolanas, el senador del PNV Luis Uribe-Etxebarria ha dicho echar en falta que se hubiera pronunciado "con claridad" acerca de lo ocurrido, pero de ahí a decir que "tiene un papel del régimen de Maduro nos parece un exceso".

Desde el PSOE, César Mogo ha acusado al senador del PP de, o bien, mentir él o de hacerlo Edmundo González, lamentando que ignoren "completamente" el comunicado del candidato opositor en el que negaba cualquier tipo de "coacción" por parte del Gobierno. EFE