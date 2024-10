Almodóvar vuelve a los cines: cómo celebrar la vida en 'La habitación de al lado'

Ángel A. Giménez

Madrid, 16 oct (EFE).- Pedro Almodóvar estrenará el viernes próximo su nueva película 'La habitación de al lado', en la que habla del dolor, la enfermedad y la muerte, pero también de la importancia de "celebrar las pequeñas cosas de la vida" por muy "pésimo" que sea el momento actual.

En una entrevista a EFE con motivo de la presentación de su último trabajo en Madrid, al que han asistido Tilda Swinton y Julianne Moore, las actrices protagonistas, el cineasta manchego reconoce que es consciente del "griterío" en el que se ha sumido el clima social en España y en gran parte del planeta, así como de los riesgos que entraña por ello una película como la que acaba de rodar.

Porque la película, basada en la novela 'Cuál es tu tormento', de Sifrid Núñez, cuenta cómo Martha (Tilda Swinton), exreportera de guerra, decide morir después de que se le diagnostique un cáncer terminal. Pide a su vieja amiga Ingrid (Julianne Moore), con la que se reencuentra años después, que la acompañe.

Durante esta travesía, ambos personajes experimentarán catarsis profundas mientras, como parte de la trama, se van sucediendo cuestiones actuales, como el auge de la extrema derecha, el neoliberalismo, el cambio climático o renovados fanatismos.

Almodóvar reivindica 'La habitación de al lado' como una defensa cerrada de la escucha al otro. "Es una apuesta por la empatía, la solidaridad y la ayuda; la de un amigo, la de alguien a quien amas, la de un familiar, porque estar al lado del otro en determinados momentos puede ser lo más importante".

Deplora, por ello, que los discursos político y social hablen de lugares de exclusión, y cita como ejemplos la política migratoria de Italia o la posible apertura de centros de deportación fuera de la Unión Europea.

El director de películas como 'Todo sobre mi madre' o 'Volver' resalta el viaje interior de Ingrid. Un viaje "doloroso" porque "no quiere ser la primera persona que vea a su amiga muerta".

Sin embargo, en palabras de Almodóvar, "va aprendiendo junto a Martha a celebrar las pequeñas cosas de la vida porque sencillamente su amiga las disfruta".

"Vivimos -añade- un momento pésimo, muchos conflictos e incógnitas, y no sabemos qué pasará con nuestro planeta dentro de 10 años (...), pero se puede encontrar el modo de celebrar el día a día. Recuerdo que Almudena Grandes me dedicó una de sus novelas y puso: 'Pedro, no olvides que la alegría es uno de los mejores modos de resistencia'".

Almodóvar admite en la conversación con EFE que "una parte de España no estará de acuerdo" con 'La habitación de al lado' porque considera "que Dios es el único que puede dar la vida y quitarla".

Por ello, les pide que "respeten a una persona" como él, que defiende el derecho a decidir la muerte cuando la vida sólo ofrece dolor, un dolor infinito y eterno.

Según explica, la película "plantea algo que oficialmente está resuelto en España" (alusión a ley de eutanasia aprobada en 2021), pero que debido a la "polarización", puede generar corrientes de opinión que choquen.

Swinton y Moore han acompañado a Almodóvar en Madrid para presentar una película rodada en inglés, ambientada en Nueva York y alrededores, y poblada de temas universales: el dolor, la muerte... Y la vida.

Tilda Swinton ha enarbolado "un enfoque humano sobre el derecho a la vida" porque, según señala, "la muerte no es la parte importante, sino vivir tu propia vida". A su lado, Moore, ha asentido y ha defendido que "lo más importante es la libertad: la libertad de a quién amar o de cómo tener el control" sobre el cuerpo.

Ambas han comentado el rodaje de 'La habitación de al lado' con una sonrisa: se han hecho muy amigas.

Moore afirma que su personaje sigue con ella meses después y que le ayuda incluso a afrontar la superación de "momentos duros de la vida". "Como actriz es maravilloso comprobar que admiras partes de un personaje... De Ingrid he aprendido su capacidad para ser mejor".

Por su parte, Swinton ha manifestado que "fue una bendición" que Almódovar le diera esa oportunidad y poder adentrarse en la biografía de Martha desde sus impulsos. EFE

