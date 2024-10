Tolo Moya (ERC) acusa a Sabrià de crear la 'estructura B' y dice que Rovira y Colomer la conocían

El exdirector de comunicación de ERC Tolo Moya ha acusado al exviceconseller y exvicesecretario de Comunicación de ERC, Sergi Sabrià, de crear la 'estructura B' del partido republicano y ha afirmado que la actual secretaria general, Marta Rovira, y el exvicesecretario de comunicación, Marc Colomer, la conocían.

Ha afirmado que dispone de "pruebas que demuestran que este grupo fue creado y estructurado por Sergi Sabrià y pruebas que demuestran que Marta lo sabía, que Colomer lo sabía", en una entrevista de este martes en Rac1 recogida por Europa Press, al preguntársele por el informe de ERC que presuntamente le señala como máximo responsable de los carteles contra los hermanos Maragall.

En este sentido, Moya ha negado ser responsable de la campaña y asegurado que no existen pruebas al respecto: "No encontraréis ninguna prueba que diga que yo soy responsable de esto. Lo único que tienen gente del propio partido, gente que está implicada en el caso, que me echan la culpa a mí".

También ha denunciado que el informe "es una broma, no un informe", ya que ha sido realizado por el propio partido para taparse todos, quedar bien y que de esta forma no salga nada, textualmente.

Ha explicado que también tiene pruebas tanto de Colomer como de Rovira, así como personas de comunicación que en estos momentos trabajan en algunas candidaturas a liderar ERC, "pidiendo cosas a estos chicos", es decir, a los encargados de elaborar campañas controvertidas como el propio cartel de los Maragall o el muñeco colgado en 2019 en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) con la cara del expresidente del partido Oriol Junqueras.

DENUNCIA

Moya ha sostenido que hasta el momento, ERC no le ha expedientado por ser culpable de nada, en sus palabras, y ha señalado que no se está siguiendo los estatutos del partido: "Se están reventando los estatutos como les da la gana. Porque si siguieran los estatutos, garantías me habría convocado para yo ir a declarar y defenderme".

"Es muy heavy que se pueda acusar a una persona sin una prueba y que yo, que me han acusado sin pruebas, deba defenderme enseñando mil pruebas y que no se haga caso de nada", ha añadido, y ha lamentado que desde ERC se está destrozando a la gente con esto para taparse, textualmente.

Al preguntársele por si finalmente denunciará al partido, ha explicado que su abogado iba a presentar la denuncia esta semana, si bien tras la publicación del informe tendrá que "retocar algunas cosas".