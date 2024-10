Lobato defiende su candidatura y no sabe si hay una operación de Ferraz para quitarlo

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado que su candidatura para continuar liderando el partido en la región no es un "capricho" sino la "oportunidad" de que haya alternancia desbancando al PP tras tres décadas de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Es muy bueno para Madrid, para la sociedad madrileña, que la democracia opere plenamente significa que haya oportunidad de alternancia. Para eso hace falta seriedad, para eso hace falta constancia, para eso hace falta rigor, y eso es en lo que estamos", ha asegurado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, al ser preguntado por si retiraría su candidatura si la dirección nacional impulsara algún candidato como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Sobre este nombre ha asegurado que no "encaja" en la "realidad de lo que es ser secretario general del PSOE-M" porque implica un "arraigo al terreno importante" y acciones a lo largo de toda la autonomía.

Entiende que hace dos años se le encargó una "tarea muy concreta" que era la de facilitar una alternancia en la Comunidad de Madrid y que por ello la ha "asumido absolutamente" con "contundencia".

Preguntado por si podría asegurar que no hay una operación de Ferraz para quitarle del liderazgo, Lobato ha afirmado que no puede "asegurar nada por parte de otros", pero que los militantes del PSOE en Madrid le trasladan que "después de décadas" en las que no ha habido cuatro años con el mismo portavoz y secretario general, la gente está "un poco harta".

"Cuando no paras de equivocarte y cuando estás metido en un agujero, lo primero es dejar de cavar para intentar salir de ahí, ¿no? Y eso es lo que quieren los militantes", ha afirmado.