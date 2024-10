Junta critica "la ingenuidad" del Gobierno y pide un estatuto fiscal para el Campo de Gibraltar si no hay acuerdo

El Gobierno andaluz ha calificado este martes como "ingenuidad" la postura que ha demostrado el Gobierno español en la negociación con el Reino Unido sobre la relación con Gibraltar, así como ha calificado de "precipitación" y "mal enfoque" su estrategia por el hecho de quedar pendiente de la respuesta que ofrece la colonia británica en vez de cuál "es la respuesta del Reino Unido".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha vuelto a reclamar "un estatuto fiscal especial" dentro de ese "plan B" que permita a los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar poder competir con los tipos impositivos que se ofrecen al otro lado de la Verja en un tributo como el Impuesto de Sociedades.

Sobre el encuentro que celebraron en Madrid el miércoles de la semana pasada con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el consejero de la Presidencia ha sostenido con ironía que "la novedad del otro día es que en la reunión con el ministro no nos contó nada nuevo", para lamentar entonces esa actitud que ha atribuido a España de estar "a la espera de Gibraltar", cuando ha esgrimido que "el enfoque debe ser Unión Europea-Reino Unido", antes de apuntar que este lunes "la autoridad municipal de Gibraltar", en alusión a su ministro principal, Fabian Picardo, argumentaba que "la que tenía que cambiar era España", para ilustrar así una perspectiva pesimista del desenlace de la negociación.

Sanz ha recriminado a Albares su "ingenuidad cada dos por tres", argumento al que ha añadido "falta de ambicición a la hora de defender al Campo de Gibraltar" con la premisa de que la aspiración no puede ser cerrar "cualquier acuerdo", así como ha subrayado el hecho de que el titular de Exteriores diese por "cerrado" ese acuerdo cuando la realidad posterior es que no ha habido firma.

La lista de reproches a la actitud negociadora del Gobierno ha arrancado con el hecho de que "deje fuera el tema fiscal, la competencia desleal entre territorios", además de otras perspectivas como "los trabajadores y sus prestaciones; que Gibraltar no depura las aguas, no digo nada con los rellenos y residuos"; o que no aborda la seguridad de los pescadores, que sufren agresiones por parte de las autoridades de Gibraltar", o la del propio Puerto de Algeciras en aspectos como "el dumping, las tasas, o los fondeaderos".

Sanz ha remarcado que han sido los propios agentes sociales quienes han advertido de que "dar por cerrado un acuerdo que no contemple estas cosas no es el mejor acuerdo", una consideración antes de reclamar "el plan B" porque "los ciudadanos se merecen un plan B", mientras que ha invocado otras negociaciones en las cuales se ha incluido iniciativas como "un plan fiscal" o pensar en este caso "en planes de ayuda al Campo de Gibraltar con fondos europeos", para concluir reclamando que "la Unión Europea lidere ese plan B con España".

"Reprochamos al ministro que no esté actuando con un plan B", ha afirmado el consejero de la Presidencia, quien ha demandado en ese sentido una visión más allá "a parte de las colas y el colapso" como "el daño a los trabajadores", inquietud que Antonio Sanz ha resuelto con la afirmación "la gente quiere saber si va a comer o no va a comer".

Con el foco puesto en "las desigualdades que hay 10 metros de La Línea", Sanz ha ironizado sobre la afirmación de Albares acerca de "la prosperidad compartida" entre ambas zonas limítrofes, que él ha rebautizado con el lamento de "desigualdad compartida".

MORENO SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE REINO UNIDO

Al margen de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido al mismo tiempo en el Palacio de San Telmo con el embajador de Reino Unido en España, Alexander Wykeham Ellis.

Según una nota del Gobierno andaluz, ha subrayado que para la Comunidad "es fundamental el entendimiento entre España y Reino Unido" para el futuro de las relaciones sobre Gibraltar, de manera que ha calificado de "máximo interés" el acuerdo específico entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón por la aspiración de que "establecerá el marco de convivencia social, económica, cultural y comercial en un territorio especialmente sensible" por su vecindad con la Comarca del Campo de Gibraltar.

La Junta ha subrayado como "clave" que "se reafirmen" los compromisos para un acuerdo entre ambos países sobre Gibraltar "que aporte confianza, seguridad jurídica y estabilidad a la población".

Andalucía es el tercer destino favorito del turista británico en España, hecho al que ha sumado que "son más de 90.000 británicos los que residen en la comunidad andaluza y más de 20.000 los andaluces que viven en Reino Unido".

El Gobierno andaluz ha remarcado que la región "es atractiva para el inversor británico" por cuanto ha blandido datos como el incremento de las inversiones en casi un 20% en 2023 sobre el año anterior o "los 195 millones de euros que las empresas británicas han destinado a Andalucía en sectores como las telecomunicaciones, los servicios de alojamiento o la educación".

En el caso de los datos turísticos señala que más de 2,5 millones de viajeros llegaron en 2023 a Andalucía desde Reino Unido, siendo éste el principal emisor extranjero.