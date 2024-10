Errejón no ve opciones de una moción de censura y remarca que el PP comienza a asumir que hay "legislatura para rato"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha rechazado que se den opciones para una moción de censura al Gobierno, dado que no aprecia que Junts esté en esa posibilidad y también percibe que el PP "se ha echado para atrás" y comienza a asumir que hay "legislatura para rato".

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, asegurara que su partido no descarta apoyar una moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimiendo que no descartan "absolutamente nada" y que sus votos "no pueden ser dados por hechos en ningún caso".

Errejón ha discrepado de que estas declaraciones supongan que Junts se abre a apoyar una moción de censura, dado que tiene la sensación de que se ha hecho una "interpretación un poco audaz" o "apremiante" de las palabras de Borrás, que "han corrido como la pólvora" en prensa.

De todas formas, ha desgranado que en todo caso Junts tiene que responder a si es favorable a una moción de censura, sobre todo cuando no hay ninguna sobre la mesa, aunque opina que "no habría nadie en Cataluña que entendiera que Junts aliara sus votos a quienes tienen como única receta para Cataluña las porras y la cárcel", en alusión a PP y Vox.

Errejón ha destacado también que al PP le toca "asumir que hay legislatura para rato" y que es el momento de que el PP se "haga mayor", hable de propuestas sobre los problemas que importan a la ciudadanía y consolide su posible giro social, sobre todo cuando están deseando confrontar con los populares sobre sus respectivos modelos de país.