'Dark waters': El documental de la BBC sobre la ruta migratoria más mortífera

Las Palmas de Gran Canaria, 15 oct (EFE).- La BBC ha anunciado este martes el estreno "Dark waters" ('Aguas oscuras'), un documental de investigación en el que analiza en profundidad lo que está pasando en la ruta migratoria más mortífera del mundo, la Ruta Canaria, de la mano del activista senegalés Mame Cheikh Mbaye, presidente la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC).

Según ha informado la cadena británica, su unidad de investigación BBC Africa Eye captura de manera íntima la historia de Mouhamed, un granjero senegalés y padre de dos hijos, que decide arriesgar su vida en la travesía marítima de África Occidental a Canarias.

En 'Dark waters: Africa's deadliest migration route', Mame Cheikh habla con familias de emigrantes que han perdido la vida al intentar llegar a la frontera sur de Europa, incluyendo víctimas de tan solo 17 años.

Para entender cómo operan las redes criminales involucradas en este negocio, la BBC ha conseguido acceder a un traficante de personas que organiza viajes hacia las Islas Canarias.

El documental, resalta la cadena británica, "ofrece una perspectiva desgarradora del mundo de las personas migrantes que buscan escapar de la pobreza y el conflicto en Senegal y otros países vecinos".

Mouhamed, que lucha por sacar adelante a su familia, explica porque decidió pagar 1.000 dólares por un hueco en un cayuco a Canarias: "He trabajado de todo lo que te puedas imaginar, pero, aun así, las cosas no mejoraron. Si no tienes dinero, no importas. Soy la única esperanza de mi familia, y no tengo dinero".

Tras cinco días de travesía, su barco se vio obligado a regresar a Senegal debido a un sobrecalentamiento del motor, provocado por los fuertes vientos.

Al describir el viaje, Mouhamed recuerda: "Hay gente que empezó a gritar y a delirar. Algunos pescadores que viajaban conmigo aconsejaron que había que atarles, de lo contrario, habría un desastre: se caerían por la borda o podrían empujar a alguien al mar".

El propio Mouhamed sufrió graves problemas de salud tras beber agua salada y mantenerse de pie durante largos períodos en el trayecto, debido a la falta de espacio, y a pesar de todo confiesa a BBC Africa Eye que volverá a intentarlo en los próximos meses.

El documental se fija también en la historia de cuatro mujeres jóvenes que murieron en el mar al intentar realizar la travesía desde una pequeña comunidad pesquera en el norte de Senegal, llamada Goop. Una de las víctimas, Mame Astou, tenía solo 17 años.

Sata, amiga de Mame Astou, que también estaba en el barco y sobrevivió la tragedia, dice que, a pesar de perderla, eso no la ha disuadido de intentarlo de nuevo: "Si pierdes la vida en el mar, al menos no experimentarás ciertas cosas, como el sufrimiento de tu madre, tu padre y tu familia".

En Toubab Dialaw, al sur de Dakar, la BBC habla con habitantes de la zona que explican cómo la disminución de las reservas de pescado, debido a la sobrepesca por parte de buques extranjeros, está empujando a más pescadores locales a intentar el peligroso viaje a Europa, ya que afirman que no pueden ganarse la vida en el mar.

Cheikhou Mbengue, líder comunitario y representante de pescadores en la zona, cuenta cómo las redes de tráfico de personas están explotando la situación y pagando a los lugareños, a veces sin experiencia, para que naveguen los barcos hasta España.

Un traficante de personas, que aceptó hablar con la BBC bajo condición de anonimato, explica: "Si organizas un barco grande, uno que pueda llevar de 200 a 300 personas, y cada uno de ellos paga alrededor de 500 dólares por un pasaje, estamos hablando de mucho dinero".

La BBC le cuestiona sobre la naturaleza criminal de sus actos y las consecuencias mortales que sus acciones pueden provocar. El contrabandista admite: "Es un delito. Si te atrapan, deberías ser encarcelado, pero no hay solución. Ves a gente morir en el agua, pero los barcos siguen saliendo llenos".

La televisión británica también ha recabado la opinión de las fuerzas de seguridad españolas. El teniente de la Guardia Civil Antonio Fuentes, que dirige un equipo de agentes que recaba inteligencia en campo, comenta: "Las mafias se han dado cuenta de que esto es como el tráfico de drogas, con pocas posibilidades de detección. Para ellos, un migrante es una mera mercancía. Transportan a las personas como si fueran drogas o armas". EFE